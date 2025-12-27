خريطة رأس السنة إبداع وجرأة سينمائية تستحق التحية!

الفن وسنينه

ما زلت مصرا على أن السينما في مفهومها الأساسي متعة بصرية وفكرية وكذلك إنسانية أحيانًا، وستظل هكذا مهما حاول الكثيرون عن قصد أو بدون تشويهها وتسطيحها، بنوعية استهلاكية من الأفلام الرديئة لأسباب تجارية بحتة.

ومن هذا المنطلق يأتي فيلم خريطة رأس السنة الذي شاهدت عرضه الخاص، الذي كان منظما ومرتبا بفضل القديرة رباب إبراهيم، بأحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر مؤخرا، وسط نجومه وصناعه ولفيف من الصحفيين والنقاد ومراسلي المحطات الفضائية..

الفيلم بطولة المتألقة دائما ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح وهنادي مهنا وأسماء أبو اليزيد والطفل الصغير كبير الموهبة آسر أحمد حمدي، تأليف يوسف وجدي وإخراج رامي الجندي وإنتاج أحمد حمدي.

فيلم مختلف عن موجة الأفلام السائدة على الساحة والتي يسيطر عليها اللون الكوميدي والأكشن، وجريء لتناوله موضوعا نادر التناول ومهملا تمامًا سينمائيا، وهو متلازمة داون التي ليست مرضا بل اضطراب جيني خلقي، يسببه وجود نسخة ثالثة من الكروموسوم 21 المسؤول عن النمو العقلي والجسدي، ما يخلف تأخر في النمو وإعاقة ذهنية خفيفة إلى متوسطة.

ووفقا للإحصاءات الرسمية فإنه في مصر يولد 1 من بين 600 طفل مصاب بمتلازمة داون التي تنسب إلى الطبيب الإنجليزي جون داون أول من اكتشفها وسماها.

رحلة مثيرة

فيلم خريطة رأس السنة يدور في قالب من التشويق المليء بالمشاعر الإنسانية، حول حبيبة - ريهام عبد الغفور المصابة بملازمة داون التي تعيش بالمجر، تدفعها الظروف إلى قبول التحدي واصطحاب ابن شقيقتها سارة -هنادي مهنا، الطفل نور - آسر أحمد حمدي في رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر في إجازة رأس السنة، عبر عدد من الدول الأوروبية..

رحلة كانت غير مستعدة لها وتخشى أن يخذلها فيها وضعها الصحي، ولكنها لا تملك رفضها من أجل رغبة نور في أن يثبت لأمه أنه طفل ذكي ومتفوق وقادر على الفوز في أي تحدي يخوضه، ويقابلان خلال هذه الرحلة العديد من الشخصيات، وينجح نور بالفعل في هذه التحديات بمساعدة خالته، ويصل إلى أمه في باريس التي انتقلت إليها بعد وفاة زوجها نوح - محمد ممدوح، وعند وصوله يجد في انتظاره مفاجأة من العيار الثقيل تقلب حياته رأسا على عقب!

تجربة وممثلة استثنائية

أوافق تماما على توصيف النجمة المبدعة ريهام عبد الغفور للفيلم بأنه يمثل تجربة إنسانية استثنائية وتحديا مهما لم تخضه من قبل وصعب جدا تكراره، أكثر من كونه عمل ودور سينمائي، تجربة تحمست لها وسعدت بها جدا وعاشت واقتربت من عدد من المصابين بمتلازمة داون بجمعية أولادنا، لكي تتفهم تماما طبيعتهم وظروفهم وطريقة كلامهم ومشيتهم وسماتهم الجسمانية وخضعت من أجل تجسيد هذه الشخصية الصعبة لماكياج كان يستغرق أكثر من 5 ساعات يوميا، حتى تقترب شكلا وروحا من المصابين بهذه المتلازمة.

وأرى أن النجمة ريهام عبد الغفور التي وصلت إلى درجة كبيرة من النضج الفني في السنوات الأخيرة نجحت تماما في لعب هذه الشخصية الصعبة والمختلفة، التي لا يقبل تجسيدها سوى أصحاب العزيمة والإصرار والموهبة الاستثنائية من النجوم، خاصةً وأن معظم الأفلام العالمية على سبيل المثال التي قدمت عن المصابين بمتلازمة داون أبطالها من مصابي المتلازمة بالفعل وليسوا من الأصحاء الطبيعيين!

تألق وجرأة

الطفل آسر أحمد حمدي وهو نجل منتج الفيلم أراه امتدادا لأطفال السينما المعجزة مثل فيروز وسليمان الجندي وأحمد فرحات.. ومحمد ممدوح رغم أنه يعد ضيف شرف في الفيلم إلا أنه كعادته مبدعا مؤثرًا، وهنادي مهنا تتقدم على مستوى الأداء بخطوات ثابتة، أسماء أبو اليزيد مساحة الدور لم تساعدها ولكنها كانت تميزها، مصطفى أبو سريع ضيف شرف رسم البسمة في مشاهده القليلة.

أما عن الكتابة فكان المؤلف يوسف وجدي جريئا وموفقا في اختيار مثل هذا الموضوع المفتقد تماما في السينما المصرية، خاصةً أنه أول أعماله السينمائية وجاء السيناريو والحوار جيدين إلى حد كبير وإن كنا نحتاج معرفة تاريخ الشخصيات.

الإخراج كعمل أول أيضًا لرامي الجندي تميز بالحساسية والشاعرية في إبراز المشاعر الإنسانية المتباينة والمختلطة أحيانا، التي تمر بها البطلة المصابة بمتلازمة داون، كما يعكس تميزه وقدرته على توجيه الممثل تألق نجوم الفيلم خاصةً الطفل آسر وأعتقد أنه نجح في الإعلان عن مولد مخرج مختلف قادم.

باقي العناصر من تصوير وإضاءة وديكور وملابس ومونتاج وموسيقى تصويرية جاءت جيدة ومناسبة لطبيعة العمل، ومنح تصوير الفيلم في عدد من المدن الأوروبية الفيلم طابعا أوروبيا براقا ومذاقا خاصًا وصورة ثرية.

أما عن الإنتاج لشركة Scoop Art فإن المنتج أحمد حمدي وكل فريقه يستحقون كل تقدير وتحية على تقديم هذا الفيلم المختلف والجريء، الذي يحمل رسالة أمل وتعاطف إيجابية لذوي الهمم والبعيد تماما عن طوفان الأفلام الكوميدية والأكشن السائدة فلم يبخل في تمويله وتصويره في عدد من دول أوروبا كالمجر والتشيك وهولندا وألمانيا وفرنسا.

خريطة رأس السنة فيلم من نوعية الأفلام التي أعشقها كثيرا.. فيلم للصغار وللكبار يستحق المشاهدة ويعيش طويلًا في الذاكرة والوجدان.

