دراما 2025.. قليل من الرابحين كثير من الخاسرين!

الفن وسنينه

18 حجم الخط

كما تعودنا في الأيام الأولى من كل عام أن نستعرض سويا حصاد ما تم تقديمه وإنتاجه من دراما تليفزيونية وأفلام سينمائية على مدار العام، كلًا على حدة، مع التركيز على أبرر هذه الأعمال ونوعياتها وقضاياها التي تم طرحها من خلالها، وأهم الظواهر والسمات العامة لها.. الإيجابيات والسلبيات، أحسن الأعمال وأقلها، أفضل النجوم والنجمات، المخرجين والمؤلفين، الوجوه المبشرة، النجوم الذين خيبوا التوقعات.. الرابحون والخاسرون.

فإننا نستمر على هذا النهج عبر عدد من المقالات نبدأها مع كشف حساب الدراما التليفزيونية في العام المنقضي 2025، والذي بقراءة سريعة يكاد لا يختلف كثيرا عن العام الذي سبقه من حيث كم الأعمال المنتجة، ولا نوعياتها، وإن تميز 2025 أكثر في طرح موضوعات جدلية أكثر جرأة وانفتاحا وعمقا وفي عدد بطولات الشباب والوجوه الجديدة.

نصيب الأسد

عرض في عام 2025 نحو 50 عملًا تليفزيونيا منها 32 في الموسم الرئيسي شهر رمضان المبارك والباقي على مدار العام Off Season على المحطات الفضائية والمنصات، كان نصيب الأسد منها للمسلسلات القصيرة الـ 15 و10 و8 حلقات بدرجة أكبر من العام السابق 2024.

وقد حققت معظم هذه الأعمال نجاحًا جيدًا، وأكدت صواب اتجاه صناع الدراما إليها في السنوات الثلاث الأخيرة، وكسر احتكار الأعمال الطويلة ذات الـ 30 والـ 45 حلقة، حيث تتميز هذه الأعمال بسرعة الإيقاع والبعد عن الحشو قدر الإمكان..

ومن أبرز هذه الأعمال التي تنوعت بشكل كبير لعدة قوالب وتصنيفات، مثل الجريمة والإثارة والتشويق كما في قهوة المحطة بطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار وعرض في رمضان، ورد وشيكولاتة بطولة محمد فراج وزينة وعرض في نهاية أكتوبر الماضي على إحدى المنصات، الكوميديا كما في أشغال شقة جدا لهشام ماجد وأسماء جلال في رمضان..

ابن النادي بطولة أحمد فهمي وآية سماحة من الأعمال أوف سيزون على منصة شاهد، الدراما الاجتماعية الأسرية في كتالوج لمحمد فراج وريهام عبد الغفور أوف سيزون وعرض على نيتفليكس، الفانتازيا والخيال في جودر وعرض في رمضان لياسر جلال، مملكة الحرير أوف سيزون لكريم محمود عبد العزيز وأحمد غزي.

التحرش والتابوهات والقمار الإلكتروني

من مسلسلات العام الفائت التي اتسمت بالجرأة والاختلاف وحصدت ردود أفعال إيجابية جدا

لام شمسية، بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني والذي طرح قضية شائكة ومسكوت عنها وهي التحرش بالأطفال وما يسببه من آثار نفسية خطيرة عليهم، وعرض في النصف الثاني من رمضان..

ظلم المصطبة لريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، عن التابوهات والعرف والعادات البالية الظالمة التي مازالت سائدة في في بعض المدن والقرى بعيدا عن العاصمة، منتهي الصلاحية الذي تعرض لعالم القمار الإلكتروني وما يخلفه من تداعيات مدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، بطولة محمد فراج وياسمين رئيس وعرض في رمضان..

عالم الفن الافتراضي الإلكتروني والهاكرز كان محور مسلسل لينك لسيد رجب ورانيا يوسف من أعمال الأوف سيزون، معاناة الأطفال الأيتام داخل دور الرعاية وسوء استغلالهم في نشاطات غير مشروعة تم التعرض له من خلال مسلسل ولاد الشمس بطولة محمود حميدة وطه دسوقي وأحمد مالك في النصف الأول من رمضان.

زيادة بطولات الشباب

من الأشياء الملفتة والمحمودة في دراما 2025 الزيادة الواضحة في عدد الفنانين الشباب الذين يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة، سواء في رمضان أو باقي فترات العام، ومعظمهم قدم أعمالًا جيدة منهم.. عصام عمر الذي لعب بطولة نص الشعب اسمه محمد، طه دسوقي وأحمد مالك في مسلسل ولاد الشمس.

هدى المفتي في 80 باكو، أحمد غزي في قهوة المحطة، أحمد داوود في الشرنقة، وكلها عرضت في رمضان، ياسمينا العبد في ميدتيرم وأخيرًا محمد سلام في مسلسل كارثة طبيعية من أعمال أوف سيزون.

مخرجون ومؤلفون جدد

ظهور ملحوظ لعدد من المؤلفين والمخرجين الواعدين الجدد في دراما 2025 منهم.. أحمد أنور في مسلسل أهل الخطايا بطولة جمال سليمان وسوسن بدر، أحمد عادل في إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد وصابرين، عبد الرحمن جاويش في مسلسل النص بطولة أحمد أمين، أحمد عاطف فياض في ثاني أعماله كارثة طبيعية لمحمد سلام بعد بالطو لعصام عمر منذ عامين.

ومن المخرجين الذين ظهروا هذا العام لأول مرة عبر دراما رمضان.. محمود عبد التواب في مسلسل الشرنقة لأحمد داوود، شادي عبد السلام في ولاد الشمس لأحمد مالك وطه دسوقي، محمد الخبيري في مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبد العزيز، يحيى إسماعيل في مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج.

وإلى اللقاء في المقال المقبل إن شاء الله لنستكمل باقي الحصاد ودفتر أحوال الدراما التليفزيونية والأفلام السينمائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.