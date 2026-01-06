دراما 2025.. قليل من الرابحين كثير من الخاسرين! (2)

الفن وسنينه

نستكمل اليوم ما كنا بدأناه في المقال السابق عن حصاد الدراما التليفزيونية في 2025، أهم سمات وظواهر هذه الدراما.. أبرز الأعمال والتي اتسمت بالجرأة في طرح موضوعات حياتية حيوية وشائكة..

وقد شهدت هذه الأعمال التي تجاوزت الـ 50 عملا ثلثاها عرض في الموسم الأهم شهر رمضان، أغلبها أعمال قصيرة 15و 10و 8 حلقات تنوعًا كبيرا بين الجريمة والأكشن والكوميديا والدراما الاجتماعية والإنسانية، وكانت بصفة عامة أفضل من نظيرتها في عام 2024.



وما سأعرضه في السطور التالية ليس استفتاءً بل هو وجهة نظر لي، مجردة من الأهواء الشخصية والمجاملات، من خلال متابعتي للأعمال الدرامية التي عرضت في العام المنقضي منذ أيام قلائل 2025، ونجومها وصناعها ومن ثم يختلف أو يتفق معي البعض ولا ضرر في ذلك، بل واعتبره ظاهرة صحية محمودة.

الرابحون من الأعمال والنجوم

أفضل مسلسل: قهوة المحطة، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، وبطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار.. ومسلسل ظلم المصطبة، تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد رجاء وإخراج محمد علي وبطولة ريهام عبد الغفور وأياد نصار وفتحي عبد الوهاب.. ومسلسل لام شمسية، تأليف مريم نعوم وراجية حسن وإخراج كريم الشناوي وبطولة آمينة خليل وأحمد السعدني.



أفضل مسلسل كوميدي: النص، تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج حسام علي وبطولة أحمد آمين.. ومسلسل أشغال شقة جدا 2 تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج خالد دياب، بطولة هشام ماجد وأسماء جلال.



أفضل مؤلف: عبد الرحيم كمال عن مسلسل قهوة المحطة.. أحمد فوزي صالح ومحمد رجاء عن ظلم المصطبة.. مريم نعوم عن مسلسل لام شمسية.



أفضل مخرج: إسلام خيري 'قهوة المحطة'.. محمد علي 'ظلم المصطبة'.. كريم الشناوي 'لام شمسية'.

أفضل ممثل دور أول: محمد فراج عن أدواره في مسلسلات منتهي الصلاحية - ورد وشيكولاتة - كتالوج.. وفتحي عبد الوهاب في ظلم المصطبة.. أحمد السعدني في لام شمسية.



أفضل ممثل كوميدي: أحمد آمين 'النص'.. هشام ماجد 'أشغال شقة جدا'.. أحمد فهمي 'ابن النادي'.

أفضل ممثلة دور أول: ريهام عبد الغفور في ظلم المصطبة وكتالوج- وياسمين عبد العزيز في وتقابل حبيب- ومي عز الدين في قلبي ومفتاحه.



أفضل ممثل جراند: أشرف عبد الباقي في قلبي ومفتاحه وولد بنت شايب.. وبيومي فؤاد في قهوة المحطة.. ورياض الخولي في قهوة المحطة.

أفضل ممثلة جراند: انتصار في مسلسلات إش إش، قهوة المحطة، 80 باكو.. وصفاء الطوخي في ورد وشيكولاتة.



أفضل ممثل دور ثان: محمد شاهين في لام شمسية.. محمد دياب في قلبي ومفتاحه.. وأحمد خالد صالح في قهوة المحطة.

أفضل ممثلة دور ثان: بسمة في ظلم المصطبة.. هالة صدقي في قهوة المحطة.. يسرا اللوزي في لام شمسية.



أفضل وجه صاعد رجال: أحمد غزي في قهوة المحطة.. وطه دسوقي في ولاد الشمس.

أفضل وجه صاعد نساء: هدى المفتي في 80 باكو.. وفاتن سعيد في مسلسلات قهوة المحطة، لام شمسية، ظلم المصطبة.. ومريم الجندي في ولاد الشمس، وما تراه ليس كما يبدو.

الخاسرون الذين لم يحالفهم التوفيق

ولأن الخاسرين كثيرون سنذكر فقط أكبر وأهم هؤلاء الخاسرين الذين لم يوفقوا وتخلى عنهم الحظ والتوفيق في دراما عام 2025.

مسلسلات: العتاولة 2 بطولة أحمد السقا وطارق لطفي.. شباب امرأة بطولة غادة عبد الرازق.. نص الشعب اسمه محمد بطولة عصام عمر.. عقبال عندكوا بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم.. شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي.. الغاوي بطولة أحمد مكي.. سيد الناس بطولة عمرو سعد، إش إش بطولة مي عمر.. فهد البطل بطولة أحمد العوضي.



نجوم ونجمات: محمد هنيدي 'شهادة معاملة أطفال'- أحمد مكي 'الغاوي'- أحمد السقا 'العتاولة 2'- غادة عبد الرازق 'شباب امرأة'- مصطفى شعبان 'حكيم باشا'- إلهام شاهين 'سيد الناس'- أكرم حسني 'الكابتن'- ريهام حجاج 'آثينا' - ياسمين صبري ' الآميرة ضل حيطة'- دنيا سمير غانم 'عايشة الدور'.



مؤلفون: محمد سليمان عبد المالك 'شهادة معاملة أطفال'- شباب امراة- 'محمد سامي' إش إش -خالد صلاح 'سيد الناس'- مصطفى جمال هاشم 'العتاولة 2'.

مخرجون: أحمد الجندي 'عايشة الدور'- محمد سامي 'إش إش- سيد الناس'- أحمد خالد موسى 'العتاولة 2' - معتز التوني 'الكابتن' - شيرين عادل 'الآميرة ضل حيطة'.

وكل عام وحضراتكم بألف خير.

