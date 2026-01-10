سينما 2025.. تراجع وتنوع وإيرادات قياسية! (1)

الفن وسنينه

كما فعلنا مع الدراما التليفزيونية المصرية التي عرضت في 2025، سنقوم في مقال اليوم والتالي إن شاء الله بعمل استعراض سريع وقراءة مختصرة في حصاد السينما المصرية في العام المنقضي، عدد الأفلام المنتجة، أهم هذه الأفلام، نوعياتها، أكثرها وأقلها تحقيقا للإيرادات.



أبرز النجوم والنجمات الذين تألقوا من خلالها، والمخرجين والمؤلفين وصناع هذه الأفلام، كذلك على الجانب الآخر الأفلام والنجوم الذين لم يحالفهم الحظ والتوفيق في هذا العام، إضافة إلى الوجوه، الصاعدة المبشرة التي برزت في سينما 2025، الظواهر السينمائية اللافتة في هذا العام، الإحصائيات والأرقام التي تعطي مدلولات ومؤشرات مهمة على دفتر أحوال السينما في 2025 وتوقعاتها في العام الجديد 2026.



34 فقط ورقم غير مسبوق

شهد عام 2025 عرض 34 فيلما سينمائيًا وهو أقل من العامين الماضيين حيث عرض في 2023 عدد 43 فيلما و44 العام الماضي، ورغم ذلك بلغت حصيلة إيرادات 2025 مليار و400 مليون جنيه ثمن 9 مليون تذكرة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ السينما المصرية، متفوقة بدرجة كبيرة عن 2023 التي بلغت إيراداته 600 مليون جنيه فقط، وعن 2024 الذي لم يتجاوز حاجز المليار جنيه في شباك التذاكر!



كانت البداية مع أول يوم في العام الفائت بعرض 3 أفلام.. الدشاش بطولة محمد سعد وزينة، تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، فيلم المستريحة بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وإخراج عمرو صلاح، والبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بطولة عصام عمر وركين سعد، تأليف خالد منصور ومحمد الحسيني وإخراج خالد منصور.



وكانت النهاية مع عرض فيلمين في اليوم الأخير من العام، ليلة رأس السنة والملحد، الفيلم الذي أثار جدلا واسعا ومنع عرضه لنحو عام ونصف حتى أنصفته محكمة القضاء الإداري، وحكمت بعرضه لحصوله على كل الموافقات والتصاريح اللازمة من الرقابة، وهو بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وحسين فهمي، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل، فيلم إن غاب القط بطولة آسر ياسين وأسماء جلال، تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.



3 أفلام بين الأعلى إيرادات في التاريخ

من السمات التي ميزت عام 2025 سينمائيًا الإيرادات المرتفعة لعدد ليس قليل من الأفلام، حيث كسر 3 أفلام منها حاجز ال100 مليون، وانضموا إلى قائمة الأفلام الأكثر إيرادات في تاريخ السينما المصرية وهم: سيكو سيكو الذي يعد الفيلم المفاجأة والظاهرة في 2025 بتحقيقه نحو 188 مليون جنيه إيرادات..

تصدر بهم قمة الإيرادات في هذا العام، وأصبح في المرتبة الثانية كأكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في التاريخ بعد ولاد رزق 3 الذي حصد 266 مليون جنيه، المشروع x حقق 143 مليون جنيه ليكون في المرتبة الثالثة من حيث الإيرادات في التاريخ، ثم فيلم الشاطر وجنى 117 مليون جنيه.



ومن الأفلام التي حققت إيرادات مرتفعة أيضا في 2025: ريستارت لتامر حسني 96 مليون جنيه وهو أعلى إيرادات بين كل أفلام نجم الجيل، فيها إيه يعني لماجد الكدواني 93 مليون جنيه، السلم والثعبان 'لعب عيال' لعمرو يوسف 80 مليون جنيه، السادة الأفاضل 76 مليون جنيه..

عودة قوية للأفلام الرومانسية والعائلية

جاءت الأفلام التي عرضت في 2025 متنوعة بين عدد من القوالب والتصنيفات، الأكشن والإثارة في أفلام مثل المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، قصة وإخراج بيتر ميمي.

الجريمة كما في قصر الباشا، بطولة أحمد حاتم وحسين فهمي، تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، في عز الضهر، أول أفلام النجم المصري العالمي مينا مسعود في مصر مع إيمان العاصي وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.



ومن إيجابيات هذا العام عودة الأفلام الرومانسية والعائلية بشكل قوي كما في فيلم 6 أيام بطولة أحمد مالك وآية سماحة، تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، هيبتا 'المناظرة الأخيرة ' بطولة منة شلبي وكريم فهمي، تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري، السلم والثعبان 'لعب عيال' بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال، قصة وإخراج طارق العريان..

وفيلم لنا في الخيال حب، بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، تأليف وإخراج سارة رزيق، فيها إيه يعني بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل، تأليف وليد المغازي وإخراج عمر رشدي حامد، السادة الأفاضل بطولة بيومي فؤاد ومحمد ممدوح وأشرف عبد الباقي تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين.



كما استمرت الأفلام الكوميدية في السيطرة على الساحة بمجموعة من الأفلام من أبرزها: سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي، تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، أحمد وأحمد بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، تأليف محمد عبد الله وأحمد درويش وإخراج أحمد نادر جلال، ماما وبابا بطولة محمد عبد الرحمن 'توتا' وياسمين رئيس ووئام مجدي، تأليف رحمة فلاح وإخراج أحمد القيعي.

من الأفلام المختلفة أيضًا في 2025 فيلم الخيال العلمي أوسكار عودة الماموث، بطولة أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا وإخراج هشام الرشيدي، وخريطة رأس السنة، بطولة ريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح والطفل آسر حمدي، تأليف يوسف وجدي وإخراج رامي الجندي.

ولنا لقاء إن شاء الله في المقال المقبل لاستكمال حصاد السينما المصرية في 2025.

