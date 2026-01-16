القبض على طرفي مشاجرة بسبب حادث تصادم بالغربية (فيديو)

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة فى الغربية بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية.

مشاجرة بين بعض الأشخاص بالغربية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 يناير الجارى تلقي قسم شرطة ثان طنطا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (طالب، ووالدته "مصابه بجرح باليد اليمنى)، طرف ثانى: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بكدمه بالساق اليمنى") جميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب إصطدام سيارة "ملاكى" قيادة الطالب من الطرف الأول بالدراجة النارية ملك أحد الأشخاص من الطرف الثانى حال توقفها على جانب الطريق ومحاولته الهرب، فقاموا على إثر ذلك بالتعدى على بعضهم بالضرب وحدوث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارة والدراجة النارية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال طرفى المشاجرة.



مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالتجمع الأول

وفي سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال في منطقة التجمع الأول.

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة التجمع القاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين)، طرف ثان (3 أشخاص)، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بسبب مشادة كلامية حول لهو أطفال الطرف الأول أمام محل مملوك لأحد الأشخاص من الطرف الثاني قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (5 قطع أسلحة بيضاء "الظاهرة بمقطع الفيديو")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

