السبت 17 يناير 2026
حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

شهدت حركة المرور صباح اليوم السبت، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية انتظام حركة السيارات مع ظهور شبورة مائية على بعض الطرق الرئيسية  مع استمرار الحملات المرورية المكثفة التي تنفذها مديريات المرور ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الشوارع وتقليل الازدحام والحوادث وتعزيز انسياب السيارات على الطرق الرئيسية.

حالة المرور اليوم السبت في القاهرة والجيزة والقليوبية

في محافظة  القاهرة:  ظهرت كثافة مرورية بشوارع وسط البلد، وكورنيش النيل في اتجاه شارع رمسيس والقادم من ميدان التحرير، وفي المنطقة أمام محطة مترو حلوان باتجاه وسط المدينة، مع تنظيم مسار الحركة من قبل رجال المرور وفتح مسارات بديلة.
 

 الجيزة: تباطئ حركة السيارات  شارع فيصل باتجاه ميدان التحرير، ومنزل كوبرى جامعة القاهرة في اتجاه ميدان الجيزة بالاضافة الي شارع التحرير وجامعة الدول العربية بمنطقة الدقي، مع تدخل المرور لسحب المركبات المتوقفة بصورة غير قانونية وتسهيل الحركة.

القليوبية: بطء في حركة السير على محور كفر شكر حتى بنها خاصة في أوقات الذروة الصباحية، مع تنظيم المرور لفتحات الحركة وتوجيه السائقين للمسارات الأقل ازدحامًا.

استمرار الحملات المرورية

وتواصل إدارات المرور في المحافظات تنفيذ الحملات اليومية لضبط الشارع المروري، شملت تنظيم الحركة على التقاطعات الرئيسية، وإزالة المظاهر المخالفة، وسحب المركبات المعطلة والمتروكة على الطرق، وفحص التراخيص والتأكد من استيفاء الاشتراطات الأمنية والفنية للمركبات. كما تم تطبيق الإجراءات القانونية تجاه السائقين المخالفين لأنظمة المرور، مع تقديم خدمات مباشرة للمستحقين من المواطنين لتحسين انسيابية الحركة.

وتعكس الحالة المرورية جهود وزارة الداخلية المستمرة في تنظيم حركة السيارات وتقليل الازدحامات في القاهرة الكبرى، وكذلك الاستعداد اليومي لمواجهة الذروة المرورية من خلال تكثيف الخدمات المرورية في النقاط الحرجة.

