القبض على شخص بتهمة سرق هاتف محمول طالب بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص بتهمة سرقة هاتف محمول من طالب بأسلوب المغافلة فى الإسكندرية.

سرقة هاتف محمول طالب بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوم بصور ومقطعي فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تتضرر فيه القائمة على النشر من أحد الأشخاص بتهمة سرقة الهاتف المحمول الخاص بأحد أقاربها بالإسكندرية.



و بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 يناير الجارى تلقى قسم شرطة العطارين بالإسكندرية بلاغا من (طالب، ووالده - مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة)، بأنه حال قيام الأول بعرض هاتفه المحمول للبيع بمواقع التواصل الإجتماعى، تواصل معه أحد الأشخاص وأبدى رغبته فى شرائه وقيامه عقب ذلك بسرقة الهاتف المحمول بأسلوب المغافلة.



وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته "الهاتف المحمول المستولى عليه"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



الظروف المشددة لعقوبة السرقة

وأكدت شيرين محفوظ المحامية بالنقض والادارية العليا، أنه توجد عقوبات بالحبس مع الشغل وهى كالتالي:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد الأماكن المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. - على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا والتي تحدث باستخدام السلاح.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

