ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول بعد ضياع حلم التتويج الأفريقي؟

ينتظر أن يستأنف النجم المصري محمد صلاح مشواره مع ليفربول عقب ضياع حلم التتويج بلقب أمم أفريقيا بعد خسارة مصر أمام السنغال في دور قبل نهائي الكان.

ويخوض الفرعون المصري محمد صلاح اختبارا أوروبيا مرتقبا أمام مارسيليا الفرنسي في العاشرة مساء 21 يناير الجاري ضمن منافسات مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما يخوض صلاح مع ليفربول مواجهة خارج الديار أمام بورنموث في السابعة والنصف مساء السبت الموافق 24 يناير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستقبل الريدز فريق كاراباخ الأذربيجاني في لقاء أوروبي جديد يوم 28 يناير بملعب "أنفيلد"، يعقبه صدام قوي أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يوم 31 يناير بملعب "أنفيلد"، قبل أن يُختتم هذا الماراثون بمواجهة نارية أمام مانشستر سيتي في قمة مرتقبة ستشهد صدامًا مصريًا بين محمد صلاح وعمر مرموش، وذلك في الثامن من فبراير القادم.

كما كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أمس الخميس، أن إدارة نادي ليفربول تتحرك في سوق الانتقالات الشتوية بهدف تعزيز خط هجومه بلاعب مميز، خاصة مع الشكوك المحيطة بمستقبل محمد صلاح جناح الفريق، واحتمالية رحيله.

وتردد مؤخرا أن إدارة الريدز بدأت في التفكير جديًا في ضم جناح جديد قادر على سد الفراغ المحتمل في حال مغادرة النجم المصري.

جناح منتخب كوت ديفوار بديل محتمل لمحمد صلاح في ليفربول

وبرز بالانتقال إلى أنفيلد اسم يان ديوماندي، نجم لايبزيج، الذي تألق بشكل استثنائي هذا الموسم سواء مع فريقه الألماني أو مع منتخب كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في المغرب.





