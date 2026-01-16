الجمعة 16 يناير 2026
ضبط 9 أشخاص بتهمة سرقة العقارات والهواتف والدراجات النارية بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها المكثفة لمكافحة جرائم السرقات وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فيها، حيث أسفرت الحملات الأخيرة عن تحقيق نتائج إيجابية بعدد من أقسام الشرطة بمختلف أنحاء العاصمة.

ففي دائرة قسم شرطة التجمع الأول، تمكنت القوات من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة العقارات غير المأهولة بأسلوب التسلق وكسر الأبواب. وبحوزتهم فرد خرطوش وكمية من مخدري الحشيش والإستروكس.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

وفي دائرة قسم شرطة السيدة زينب، تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 7 وقائع سرقة. كما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل ومقيم بدائرة القسم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث في ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك. 

واعترف المتهمون بارتكاب 6 وقائع سرقة، وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل جراج قريب من محل سكنهم.

وفي سياق متصل، تمكنت القوات في دائرة قسم شرطة قصر النيل من ضبط سائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي، لقيامه بسرقة مبلغ مالي بأسلوب المغافلة من داخل حقيبة أحد الركاب الأجانب، عقب تركها داخل السيارة أثناء توصيله، وتم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بحوزته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين على القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار. 

