قسم أول الفيوم يوجه ضربة جديدة لتجار الكيف بضبط 3 من كبارهم

18 حجم الخط

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الفيوم من توجيه ضربة قوية لتجار المواد المخدرة، فقد نجحت في ضبط 3 من أكبر مروجي السموم، وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الاستروكس والآيس، قبل ترويجها في مناطق بدائرة القسم، شملت منطقة التفتيش، والمدينة الصناعية، وكيمان فارس.

حملة على تجار المواد المخدرة

كانت معلومات وردت إلى الرائد أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم، تفيد أن بعض العناصر الإجرامية تروج لبيع المواد المخدرة على نطاق واسع في دائرة القسم، فتم عرض المعلومات على مأمور القسم، الذي اطلع اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم على محتواها، فأمر بتشكيل فريق بحث يقوده رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول الفيوم، ويضم كلا من النقيب عبد الوهاب الغندقلي والنقيب محمد عبدالعليم معاوني المباحث، للتحري عن مدى صحة المعلومات.

وأثبتت التحريات صحة معلومات المصادر السرية، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية، وتحركت قوة من وحدة مباحث القسم، وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للبيع، قبل ترويجها بين الشباب، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

قرارات النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة العامة المختصة، وأمر وكيل النيابة بسحب عينة من المضبوطات لتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي.

كما قرر تشكيل فريق من الشرطة والبيئة للتخلص الآمن من المضبوطات تخت إشراف النيابة العامة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.