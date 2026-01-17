السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قسم أول الفيوم يوجه ضربة جديدة لتجار الكيف بضبط 3 من كبارهم

قسم شرطة أول الفيوم،
قسم شرطة أول الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت وحدة  مباحث قسم شرطة أول الفيوم من توجيه ضربة قوية لتجار المواد المخدرة، فقد نجحت في ضبط 3 من أكبر مروجي السموم، وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الاستروكس والآيس،  قبل ترويجها في مناطق بدائرة القسم، شملت منطقة التفتيش، والمدينة الصناعية، وكيمان فارس.

حملة على تجار المواد المخدرة

كانت معلومات وردت إلى الرائد أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم،  تفيد أن بعض العناصر الإجرامية تروج لبيع المواد المخدرة على نطاق واسع في دائرة القسم، فتم عرض المعلومات  على مأمور القسم، الذي اطلع اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم على محتواها، فأمر بتشكيل فريق بحث يقوده رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول الفيوم، ويضم كلا من النقيب عبد الوهاب الغندقلي والنقيب محمد عبدالعليم معاوني المباحث، للتحري عن مدى صحة المعلومات. 

وأثبتت التحريات صحة معلومات المصادر السرية، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية، وتحركت قوة من وحدة مباحث القسم، وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للبيع، قبل ترويجها بين الشباب، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

قرارات النيابة العامة

 وتحرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم،  وأخطرت النيابة العامة المختصة، وأمر وكيل النيابة بسحب عينة من المضبوطات لتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي.

أكثر من 78 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحانات عربي ودين وخط

إخماد حريق في منزل بالفيوم

كما قرر تشكيل فريق من الشرطة والبيئة للتخلص الآمن من المضبوطات تخت إشراف النيابة العامة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم تجار المواد المخدرة قسم شرطة أول الفيوم مدي أمن الفيوم البحث الجنائي المضبوطات بيع المواد المخدرة وكيل النيابة

مواد متعلقة

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

مفاجأة في واقعة مقتل طفلة على يد زوج أمها في الفيوم

ضبط سيدة بتهمة الاتجار في المخدرات بالأقصر

ضبط عاطل هارب من أحكام لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

اليوم، أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة استعراض القوة وتجارة المخدرات في الوايلي

أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة استعراض القوة وتجارة المخدرات في الوايلي 16 أكتوبر

إحالة 3 عاطلين للجنايات لحيازتهم مواد مخدرة واستعراض قوة بالوايلي

ads

الأكثر قراءة

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

بنبحث عن حجج ونحمل الهزيمة لآخرين، علاء مبارك يكشف سر هزيمة مصر أمام السنغال

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رسائل البريد المصري لسداد مخالفات المرور

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

ضبط المتورط في تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية بالقليوبية

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية