مفاجأة في واقعة مقتل طفلة على يد زوج أمها في الفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الفيوم أن قاتل ابنة زوجته بقرية العامرية مدمن للمواد المخدرة، حيث عُثر بحوزته على كمية من المخدرات أثناء القبض عليه.

وقررت نيابة مركز الفيوم التحفظ على الزوج والأم بـ مركز شرطة الفيوم، لحين الانتهاء من التحقيقات.

 حكاية مقتل طفلة على يد زوج أمها

أظهرت تحريات الأجهزة الأمنية أن محمد ج. ي، 35 عامًا، عاطل عن العمل، كان معتادًا على تعذيب الطفلة الضحية البالغة من العمر 6 سنوات بالضرب المبرح، وقد لاحظ الجيران تعرضها للإيذاء في أوقات سابقة.

كما تبين أن الأم كانت على علم بتعذيب نجلتها ولم تبادر بالاعتراض، وفي الواقعة الأخيرة، فقدت الطفلة وعيها جراء التعذيب، فقامت الأم باصطحابها للطبيب ظنًا منها بأنها ستستعيد وعيها، إلا أن الطبيب أخبرها بوفاة الطفلة، ولاحظ وجود آثار تعذيب على جسدها، فأبلغ على الفور الأجهزة الأمنية.

زوج الأم ينهي حياة فتاة الفيوم

مبادرة "مشروعك" تنفذ 5684 مشروعًا في الفيوم بتمويل 530 مليون جنيه

 وتمكنت مباحث مركز شرطة الفيوم من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم القبض على الأم، وأصدرت نيابة مركز الفيوم قرارها السابق. 

الجريدة الرسمية