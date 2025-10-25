ضبط عاطل هارب من أحكام لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ضبط عاطل هارب من أحكام لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالضبط.

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بورود معلومات بقيام عاطل، مقيم بعزبة رستم "له معلومات جنائية" وهارب من عدة أحكام باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد هاني والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده معاونى رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني.

