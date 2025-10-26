الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سيدة بتهمة الاتجار في المخدرات بالأقصر

الأمن - صورة أرشيفية
الأمن - صورة أرشيفية

ألقت مباحث قسم شرطة الأقصر القبض على سيدة أثناء قيامها بمواصلة نشاطها الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أبو الجود.

القبض على سيدة أثناء قيامها بالاتجار في المواد المخدرة 

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط «م.ح» 47 عاما، مقيمة بناحية أبو الجود دائرة قسم شرطة الأقصر، ولها معلومات جنائية سابقة، أثناء قيامها بالاتجار في المخدرات.

وعقب استصدار قرار النيابة العامة، والإجراءات المقننة وتكثيف التحريات، تمكن ضابط وحدة مباحث بندر الأقصر، بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس مباحث القسم، من ضبط السيدة وبحوزتها كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وكميات كبيرة من الشابو، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة السيدة بما أسفر عنه الضبط، أقرت بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائها، والمبلغ المالي حصيلة تجارتها الآثمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر أمن الأقصر مباحث بندر الأقصر سيدة أبوالجود منطقة أبو الجود بالأقصر مديرية أمن الأقصر حشيش وشابو

مواد متعلقة

الداخلية: انتهاء فترة التدريب الأساسى لطلبة معاهد معاونى الأمن “الدفعة العاشرة”

ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو وسلاحا ناريا بالأقصر

مديرية أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن مشاركة “دونجا” مع الزمالك في كأس السوبر

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

هل يمكن رهن شهادات الاستثمار في بنك لم يصدرها؟

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية