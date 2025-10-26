ضبط سيدة بتهمة الاتجار في المخدرات بالأقصر

ألقت مباحث قسم شرطة الأقصر القبض على سيدة أثناء قيامها بمواصلة نشاطها الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أبو الجود.

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط «م.ح» 47 عاما، مقيمة بناحية أبو الجود دائرة قسم شرطة الأقصر، ولها معلومات جنائية سابقة، أثناء قيامها بالاتجار في المخدرات.

وعقب استصدار قرار النيابة العامة، والإجراءات المقننة وتكثيف التحريات، تمكن ضابط وحدة مباحث بندر الأقصر، بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس مباحث القسم، من ضبط السيدة وبحوزتها كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وكميات كبيرة من الشابو، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة السيدة بما أسفر عنه الضبط، أقرت بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائها، والمبلغ المالي حصيلة تجارتها الآثمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

