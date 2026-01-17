آبي أحمد يتعمد إفشال المفاوضات ويتجاهل الرد على رسالة ترامب بشأن أزمة سد النهضة

18 حجم الخط

تجاهل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الرد على رسالة الرئيس الأمريكي ترامب، التي وجهها لمصر وعرض فيها مساعدة مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة، وأعرب فيها عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مسألة تقاسم مياه النيل مرة واحدة وإلى الأبد.

آبي أحمد يتجاهل رسالة ترامب بشأن سد النهضة

وبرغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالرد على رسالة ترامب الموجهة لمصر، ورد أيضًا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لكن رئيس وزراء إثيوبيا وكعادته لم يرد على رسالة ترامب، وقام بالتعليق على افتتاحه لمدرسة داخلية، أسستها زوجته زيناش تياتشو.

وفي آخر تغريدة له، عبر حسابه بمنصة "إكس"، قام آبي أحمد بنشر عدد من الصور برفقة زوجته زيناش تياتشو، التي يصفها بسيدة إثيوبيا الأولى، فقال: “مع تسليم المنشأة التي بناها مكتب السيدة الأولى رسميًا، نحتفل بإنجاز هام في مجال التعليم في منطقة سورما بجنوب غرب إثيوبيا”.

وتابع آبي أحمد: “المدرسة مؤسسة داخلية تخدم في المقام الأول طلاب المنطقة. يضم الحرم الجامعي مساكن طلابية، وفصولًا دراسية، ومختبرًا للحاسوب مزودًا بعشرات أجهزة الحاسوب التي تعمل بالطاقة الشمسية، وبئرًا للمياه النظيفة، ومطبخًا مجهزًا بالكامل، ومكتبة، ومبنى إداريًا مخصصًا. صُممت هذه البيئة التعليمية المتكاملة لدعم التميز الأكاديمي ورفاهية الطلاب، مما يخلق فرصًا جديدة أمام المتعلمين الصغار للنجاح والازدهار”.

رد السيسي والبرهان على رسالة ترامب

وأثار تجاهل آبي أحمد للرد على رسالة ترامب، التي وجهها لمصر، وشكر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره فى وقف إطلاق النار فى غزة، ويؤكد فيها استعداده لاستئناف وساطة الولايات المتحدة بين مصر وإثيوبيا بهدف التوصل إلى حل نهائي لأزمة سد النهضة.

آبي أحمد يتجاهل الرد على رسالة ترامب، فيتو

كما أعرب ترامب عن استعداده لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مسألة تقاسم مياه النيل مرة واحدة وإلى الأبد، قائلًا: “إنه وفريقه يدركون الأهمية الكبرى لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، وأنه يريد تقديم المساعدة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن احتياجات المياه لمصر والسودان وإثيوبيا على المدى البعيد، وتؤكد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة في المنطقة أن تسيطر بشكل أحادي على الموارد الحيوية لنهر النيل بما يضر بجيرانها”.

وتضمنت الرسالة إشارة لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح الرهان، والتي كشف فيها ترامب عن رغبته في المساعدة لتحقيق ما وصفه بـ “نتيجة تضمن تلبية الاحتياجات المائية لمصر والسودان وإثيوبيا”.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرد علي رسالة ترامب، حيث ثمن “اهتمام الرئيس ترامب بمحورية قضية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري، وأن مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف، وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري”.

كما رحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالمبادرة والوساطة التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضية مياه النيل، مؤكدًا دعم الحكومة السودانية لأي جهد دولي يهدف إلى التوصل إلى حلول عادلة ومستدامة تحمي حقوق جميع الأطراف.

أبي أحمد يتعمد إفشال المفاوضات

أما رئيس وزراء إثيوبيا لآبي أحمد فالتزم الصمت، متجاهلًا رسالة الرئيس ترامب، وفضل أن يحتفي بمدرسة داخلية أقامتها زوجته في جنوب غرب إثيوبيا، عن الرد على رسالة الرئيس الأمريكي.

آبي احمد يتعمد إفشال مفاوضات سد النهضة، فيتو

وأكد العديد من الخبراء بالشن الإفريقي أن تجاهل آبي أحمد لرسالة ترامب، تعني أن إثيوبيا تعمد لإفشال أي مبادرة بشأن سد النهضة، وتعيد ما قامت به في عام 2020 عندما أفشلت مفاوضات مع مصر والسودان بوساطة أمريكية، ولم تحضر توقيع الاتفاق مع مصر.

وأشار البعض إلى أن آبي أحمد يستهين برسالة ترامب ومبادرته، مؤكدًا أنه سيمضي في مخططاته بشأن سد النهضة ومياه النيل، وأيضًا مخططاته لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وإشعال النزاعات والحروب بين دول الجوار.

