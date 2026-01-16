تقييمات صادمة لـ كريم بنزيما مع الاتحاد أمام الاتفاق

18 حجم الخط

خسر فريق الاتحاد على يد نظيره الاتفاق بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الفوز لفريق الاتفاق اللاعب خالد الغنام في الدقيقة 54.

وشهد اللقاء تلقي بريدراج راجكوفيتش لاعب الاتحاد البطاقة الحمراء في الدقيقة 85.

وبهذا النتيجة يحتل فريق الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 27 نقطة، في المقابل، يأتي فريق الاتفاق في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ارقام مخيبة لكريم بنزيما

وحصل بنزيما على أسوأ تقييم على الإطلاق في المباراة، دون اعتبار بريدراج رايكوفيتش، زميله حارس المرمى الذي تلقى بطاقة حمراء.

النجم الفرنسي كريم بنزيما حصل فقط على تقييم 5.8 / 10 وهو ثاني أسوأ تقييم بعد رايكوفيتش.

وخرج بنزيما غاضبا إثر نهاية المباراة بعد إحصائيات مخيبة جدا إذ أنه لم يسدد أية كرة مؤطرة واكتفى بتصويبتين واحدة بالرأس داخل مناطق الجزاء وثانية بالقدم خارج المنطقة وكلاهما كانت خارج الإطار.

أما التمريرات فكانت بدورها فاشلة وبنسبة مئوية ضعيفة جدا إذ أن 14 من أصل 32 تمريرة لكريم بنزيما نحو زملائه كانت خاطئة فيما كانت 18 تمريرة صحيحة وهو معدل ضعيف.

تشكيل الاتحاد أمام الاتفاق

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو، أحمد شراحيلي، حسن كادش

وسط الملعب: نجولو كانتي، دومبيا، ستيفين بيرجوين

خط الهجوم: كريم بنزيما، روجر فيرنانديز، موسى ديابي

الخليج يفوز علي الأخدود

حقق فريق الخليج فوزا كبيرا على حساب نظيره الأخدود، بنتيجة 4ـ1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح جوشوا كينج التسجيل للخليج في الدقيقة 37، قبل أن يضيف يورجوس ماسوراس هدفين في الدقيقة 50 و80، فيما سجل كوستاس فورتونيس الهدف الرابع للخليج في الدقيقة 77.

وسجل عبد العزيز آل هاتيلا هدف الأخدود الوحيد في 2+90.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الخليج إلى 24 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 8 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

