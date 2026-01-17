حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

18 حجم الخط

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، نفى مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، تسريب امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تعليم الشرقية ينفي تسريب امتحان مادة الجبر والإحصاء

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الامتحان المتداول على بعض الصفحات مختلف تمامًا عن ما يؤديه الطلاب اليوم، مطالبًا جميع أولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الصفحات، لافتًا أن امتحانات الشهادة الاعدادية مؤمنة بالكامل وهي بمثابة مهمة وطنية.

147 ألف طالب بالشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء

ويؤدي نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، امتحانات المواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

الالتزام بالدقة في أعمال التصحيح والرصد عقب انتهاء الامتحانات، وإتاحة الوقت الكافي للطلاب للإجابة

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالدقة في أعمال التصحيح والرصد عقب انتهاء الامتحانات، وإتاحة الوقت الكافي للطلاب للإجابة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بصورة منظمة وآمنة.

