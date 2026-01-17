السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

الغش بالامتحانات
الغش بالامتحانات
18 حجم الخط

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، نفى مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، تسريب امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تعليم الشرقية ينفي تسريب امتحان مادة الجبر والإحصاء

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الامتحان المتداول على بعض الصفحات مختلف تمامًا عن ما يؤديه الطلاب اليوم، مطالبًا جميع أولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الصفحات، لافتًا أن امتحانات الشهادة الاعدادية  مؤمنة بالكامل وهي بمثابة مهمة وطنية.

 147 ألف طالب بالشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء

ويؤدي نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، امتحانات المواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

الالتزام بالدقة في أعمال التصحيح والرصد عقب انتهاء الامتحانات، وإتاحة الوقت الكافي للطلاب للإجابة

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالدقة في أعمال التصحيح والرصد عقب انتهاء الامتحانات، وإتاحة الوقت الكافي للطلاب للإجابة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بصورة منظمة وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

,الصف الثالث الاعدادي أخبار أمتحانات الشهادة الأعدادية الشهادة الاعدادية بالشرقية تعليم الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الخردة في السوق المحلي ببداية تعاملات اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوم

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي

أسعار الرمل في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

قصف مدفعي وغارات وإطلاق نار مكثف بعدة مناطق في غزة
ads

الأكثر قراءة

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

بنبحث عن حجج ونحمل الهزيمة لآخرين، علاء مبارك يكشف سر هزيمة مصر أمام السنغال

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رسائل البريد المصري لسداد مخالفات المرور

ضبط المتورط في تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية بالقليوبية

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية