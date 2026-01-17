بعد تصريحاته المهينة، ما العقوبة المتوقعة على جورج جيسوس حال شكوى الهلال السعودي

18 حجم الخط

أصبح البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي مهددًا بعقوبة صادمة، بعد التصريحات المثيرة للجدل التي خرج بها ضد الهلال، قبل مواجهة الشباب المقررة إقامتها ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي.

وكان النصر قد خسر أمام الهلال في الجولة الماضية بنتيجة (1-3)، ليفاجئ جيسوس الجميع بتصريحات قائلًا: "النادي الذي أعمل معه لا يمتلك القوة السياسية التي يمتلكها الهلال لكنني لا أبحث عن أعذار عند النتائج السلبية، ولست معتادًا على ذلك".

وأضاف: "في كل البلدان هناك مباراتان، مباراة في الملعب ومباراة في التواصل الاجتماعي، وهذه تحدث عدم توازن لبعض الفرق، النصر لا يملك القدرات للعب الإعلامي، لكن هناك أندية تعمل داخل الملعب وخارجه، هناك كثير من الأخبار المتداولة خارج النادي، والتي أدخلتنا في مرحلة سلبية، لكن علينا البحث عن الحلول".

وتابع: "النصر لا يحسن اللعب خارج المستطيل الأخضر مثلما تفعل أندية أخرى"، وذلك في حديثه عن الخسارة أمام الهلال.

وأوضح المدرب البرتغالي: "النصر ليس لديه الأسلوب الذي يتبعه الهلال"، في إشارة لما فعله المدرب سيموني إنزاجي الذي طلب من سالم الدوسري الضغط على الحكم لطرد حارس مرمى النصر نواف العقيدي في الديربي الإثنين الماضي.



المستشار القانوني يعقوب المطير: وفق نص المادة خمسين من لائحة الانضباط والأخلاق، أبرز العقوبات هي غرامة مالية لا تزيد عن 40 ألف ريال، وإذا كانت المخالفة مشددة، فقد يصل إيقاف المدرب جيسوس إلى 6 أشهر، مع غرامة مالية تصل إلى 300 ألف.#دورينا_غير pic.twitter.com/qdYK7yODPu — #دورينا_غير (@SBA_sport) January 16, 2026

عقوبة صادمة تهدد جيسوس

وتحدث المستشار القانوني يعقوب المطير، عبر برنامج "دورينا غير" السعودي: "تصريح جيسوس غير موفق، فالمؤتمر كان خاصًّا بمباراة الشباب، ولكنه ذكر الهلال، والزعيم يمكنه التقدم بشكوى رسمية ضد المدرب البرتغالي، لأن تصريحاته فيها اتهام واضح للنادي".

وتابع: "الهلال يمكنه التقدم بشكوى ضد المدرب إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لأنه ارتكب مخالفة صريحة لنص المادة 50 من اللائحة".

وأكمل: "مدرب النصر قد يتعرض لعقوبة خفيفة تتمثل في تغريمه 40 ألف ريال، وإذا كانت مشددة ستصل إلى إيقاف 6 أشهر، وغرامة كبرى متمثلة في دفع 300 ألف ريال".



وأتم: "الموضوع ليس سهلًا، يجب على المدرب البرتغالي عدم التجاوز في حق الأندية الأخرى، لأن الحديث سيكون محسوبًا عليه، وإذا تقدم الهلال بشكوى كما ذكرت، سيتعرض لعقوبة".

