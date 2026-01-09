رياض محرز يصدم جماهير الجزائر قبل مباراة نيجيريا

18 حجم الخط

وجه النجم رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر صدمة قوية لجماهير بلاده بعد تأكيده بأن مشاركته الحالية مع محاربي الصحراء في كأس أمم إفريقيا 2025، ستكون الأخيرة له في هذه البطولة.

ويلعب منتخب الجزائر أمام نيجيريا، غدا السبت، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، على استاد مراكش.



وقال محرز في تصريحات نقلتها قناة "الكأس" القطرية: "مباراة نيجيريا ستكون مختلفة تمامًا عن نسخة 2019، فطريقة اللعب مختلفة".

وتابع: "ما قدمناه حتى الآن جيد جدًا، لكن علينا تقديم الأفضل ونحن قادرون على ذلك ولدينا فريق قوي، وسنعطي أقصى ما لدينا".

وشدد: "عندما أكون على مقاعد البدلاء أكون متوترًا جدًا، وأحب التواصل مع من حولي، لكن المدرب هو من قرر إشراك زروقي وبولبينة، وأنا حاولت فقط تقديم بعض النصائح لهما، ولا أتدخل في القرارات".

وأتم: "هذه آخر نسخة من كأس أمم إفريقيا التي أشارك فيها، وأريد التتويج باللقب مع هذا الجيل".

وقررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة المواجهة المرتقبة بين الجزائر ونيجيريا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا.

حكام مباراة الجزائر ضد نيجيريا

ويتولى الحكم السنغالي عيسى سي قيادة اللقاء، فيما أُسندت مهمة الإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" للجابوني بيير آتشو.

وكانت الجزائر صعدت إلى ربع النهائي، إثر فوزها القاتل على الكونغو الديمقراطية (1-0)، قبل انتهاء الوقت الإضافي الثاني.

في المقابل، تأهلت نيجيريا بعدما سحقت موزمبيق (4-0) في ثمن النهائي.

وسيلتقي الفائز من نيجيريا والجزائر مع المتأهل من مباراة المغرب والكاميرون، المقرر لها في لاحق من مساء اليوم الجمعة.

