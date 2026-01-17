"أصوات مريضة"، عباس شومان يرد على ادعاءات "تشيع" علماء الأزهر برسالة حاسمة

18 حجم الخط

حالة من الجدل شهدها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التابعة لطلاب الأزهر الشريف بعد تداول فيديو لأحد أئمة “الشيعة” في العراق وهو يدعى أن بعض علماء الأزهر يؤدون المذهب “الشيعي” وادعى أن بعضهم يخفي ذلك والآخر يعلنه.

عباس شومان يرد على فيديو “تشيع” علماء الأزهر الشريف

ومن جانبه أكد الدكتور عباس شومان أمين هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر وعلمائه الأجلاء لن يُعير اهتمامًا لتلك الأصوات التي وصفها بالشاذة والمتطرفة، مؤكدا أن تلك الأصوات لا تريد لأمّتنا الإسلامية وحدةً ولا خيرًا.

عباس شومان: الأزهر سيواصل مسيرته في أداء رسالته الهادفة مع المخلصين لهذا الدين

وأضاف “شومان” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الأزهر سيواصل مسيرته في أداء رسالته الهادفة مع المخلصين لهذا الدين من أجل توحيد علماء الأمة، وجمع عقلائهم من مختلف المذاهب ومدارس الفكر الإسلامي على طاولة حوار واحدة للم شمل الأمة ووحدة صفها.

وتابع “شومان”: أما تلك الشخصيات التافهة التي تسعى إلى تعكير صفو العلاقة بين السنة والشيعة، فإن مخططاتهم وتصريحاتهم المريضة في بث الفتنة والفرقة، من خلال الادعاءات الكاذبة والخيالات المريضة، باتت معروفة للجميع؛ فلا تلتفتوا إلى أقوالهم، وضعوهم في الموقع الذي اختاروه لأنفسهم: موقع التطرف والسفه الفكري.

شيخ الأزهر: الشيعة أخوة في الدين

وفي وقت سابق أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال حواره مع جريدة “صوت الأزهر” أن الشيعة إخوة في الدين، وأن الأزهر أطلق «نداء أهل القبلة» تعزيزًا للوحدة، محذرًا من أن أعداء الأمة هم المستفيدون من أي شقاق عربي أو إسلامي.

كذلك أشار فضيلة الإمام إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية تُعد أهم وثيقة في التاريخ الإنساني الحديث، باعتراف الأمم المتحدة، التي اعتمدت يوم توقيعها يومًا دوليًا للأخوة الإنسانية، مشيدًا بالعلاقة الإنسانية والفكرية التي جمعته بالبابا الراحل فرنسيس، وبالعلاقات الوثيقة مع قادة الأديان حول العالم.

