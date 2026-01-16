الجمعة 16 يناير 2026
حوادث

ضبط كميات كبيرة من الدقيق المهرب والعملات الأجنبية خلال حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، حملات مكبرة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لرصد المخالفات المتعلقة بالبيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي أو عدم الإعلان عن الأسعار.

أسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط ما يقرب من 21 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، تمهيدًا لتوزيعه بشكل قانوني، وضمان عدم استغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات الرادعة وفق القانون، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

حملات مكثفة تضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه

فيما واصلت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 6 ملايين جنيه.

الإدارة العامة لشرطة التموين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الاعلان عن الأسعار المخابز السياحية الحرة السوق السوداء الدعم الحكومي التموين والتجارة حملات علي الاسواق خارج نطاق السوق المصرفي

