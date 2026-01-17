بيان رسمي من الهلال السعودي ضد جورجي جيسوس بعد تصريحاته المهينة

18 حجم الخط

وجه نادي الهلال السعودي انتقادات حادة إلى جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر، بعد تصريحاته النارية الأخيرة، والتي أشعل خلالها جدلًا واسعًا.



وقال نادي الهلال في بيان رسمي، اليوم السبت: "أبدت شركة نادي الهلال شجبها للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها مدرب نادي النصر، البرتغالي جورجي جيسوس، تجاه نادي الهلال".

وأضاف: "تضمَّنت تلك التصريحات افتراءات غير مقبولة، في ظل النهضة الرياضية غير المسبوقة التي تعيشها رياضة المملكة.. حيث أتت تلك التصريحات بما لا ينسجم مع الأهداف السامية للرياضة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي نصّ أحد مبادئ نظامها الأساسي على مبدأ حياد كرة القدم، وحماية نزاهتها، ووحدة المنافسة".

وتابع متصدر الدوري السعودي: "شدَّدت شركة نادي الهلال على ثقتها بالجهات الرياضية المختصة أن تتَّخذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، فضلًا عن إساءاتها للمشروع الرياضي السعودي، ذاكرةً أنها بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها".



وكان جيسوسو أطلق تصريحات قوية ضد الهلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، مساء الجمعة، للحديث عن مباراة النصر والشباب، السبت، في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن.

وقال المدرب البرتغالي قبل مواجهة الشباب بعد 3 هزائم متتالية للنصر بدوري روشن: "النصر لا يملك سياسة الضغط على الحكام كما يفعل الهلال، وإذا خسر فريقي فأنا لا أبحث عن الحكم، بل عن عملنا نحن".

تصريحات جيسوس جاءت بعد خسارة النصر أمام الهلال بنتيجة 1-3، يوم الاثنين الماضي، على ملعب "المملكة آرينا"، في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن.



وكان المستشار القانوني يعقوب المطير، علق على تصريحات جيسوس، قائلا: "يمكن لنادي الهلال تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط ضد المدرب على هذا التصريح، لأن فيه نوعًا من الاتهام والتشكيك، وهذه مخالفة صريحة لنص المادة 50 من لائحة الانضباط والأخلاق".

وأوضح: "هذه العقوبات قد تكون مخففة، وذلك من خلال توقيع غرامة مالية عليه، لا تزيد قيمتها على 40 ألف ريال، وقد تكون العقوبة مشددة، وذلك حسب تقييم لجنة الانضباط".

وأردف: "العقوبة ستكون مشددة إذا تم اعتبار تصريحه فيه نوع من الإساءة والتجريح، وقد تصل في تلك الحالة للإيقاف لمدة سنة، مع غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال".

