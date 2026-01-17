نائب حلف اليمين في البرلمان بالكوفية: "من لم يدرك أن فلسطين قضيته فليتُب توبة نصوحًا"

18 حجم الخط

رد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ابن محافظة الشرقية، على الانتقادات التي طالته بعد ارتدائه الكوفية الفلسطينية أثناء أداء اليمين الدستورية تحت قبة مجلس النواب، وأكد أن موقفه يعكس تضامنه مع القضية الفلسطينية، أحد الثوابت الوطنية والأمنية لمصر، وليس انتقاصًا من الوطنية المصرية.

المغاوري: سبق أن طوقت الكوفية الفلسطينية عنق رئيس وزراء مصر داخل مجلس النواب

وأوضح المغاوري في بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الوقفة كانت أيضًا تذكيرًا بالحدث التاريخي الذي شهدته الجلسة الأولى من الحرب الصهيونية على فلسطين، حين طوقت الكوفية الفلسطينية حول عنق رئيس وزراء مصر داخل مجلس النواب، في رسالة احتجاج رمزية على الحصار والإبادة المستمرة للشعب الفلسطيني.



المغاوري: أعتذر لكل أهلي وأحبائي من أبناء الشعب المصري الشرفاء إذا كان الموقف تم فهمه بالخطأ

وقال المغاوري في بيانه: “أعتذر لكل أهلي وأحبائي من أبناء الشعب المصري الشرفاء والأحرار إذا كان هذا الموقف قد فُهم بطريقة خاطئة. هذه الوقفة كشفت، للأسف، عن ضحالة فكرية وانعدام للضمير الإنساني لدى بعض الذين لم يدركوا معنى الوطنية الحقيقية”.

وأضاف: “مصر دولة تاريخية وجغرافية لها دور قيادي في الإقليم، وليست دولة تابعة، بل خُلقت لتقود وتكون فجرًا للضمير الإنساني. ومن لا يفهم هذا الدور، فمصر بريئة منه ومن أفعاله وأفكاره، وهو أخطر على أمن مصر واستقرارها من أي تهديد خارجي”.

وأشار المغاوري إلى أن موقف التضامن مع فلسطين سيظل ثابتًا، وأن ارتداء الكوفية ليس مجرد رمزية، بل وسيلة لفرز الصفوف بين من يقف مع الشرف والكرامة، ومن يقف مع العمالة والتبعية.

وتابع: “من يقدّر مصريته حقًا، ففلسطين قضيته، ومن لم يدرك ذلك، فليراجع نفسه ويتُب توبة نصوحًا، فمصر دائمًا كريمة مع أبنائها المخلصين”.

المغاوري: موقفي يعكس الثوابت الوطنية والقيم الأخلاقية لمصر

واختتم النائب بيانه بالدعاء بحفظ مصر وفلسطين وكل الأمة العربية، مؤكدًا أن موقفه يعكس الثوابت الوطنية والقيم الأخلاقية لمصر في المنطقة.

