طرد وركلتا جزاء، الهلال يحقق فوزًا مثيرًا على النصر في الدوري السعودي (فيديو وصور)

الهلال والنصر
الهلال والنصر
ديربي الرياض، حقق فريق الهلال فوزًا مثيرًا أمام نظيره النصر بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الإثنين، في ديربي الرياض ضمن افتتاح الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب "المملكة أرينا".

مباراة الهلال والنصر

وتقدم النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42. 

وسجل ثلاثية الهلال كل من سالم الدوسري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ومحمد كنو في الدقيقة 81، وروبن نيفيز في الدقيقة 90+2. 

وشهدت المباراة تعرض نواف العقيدي حارس مرمى النصر للطرد في الدقيقة 59. 

تشكيل الهلال ضد النصر

حراسة المرمى: الربيعي

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، روبن نيفيز، ثيو هيرنانديز

وسط الملعب: حمد اليامي، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، داروين نونيز، سالم الدوسري

تشكيل النصر ضد الهلال 

حراسة المرمى: العقيدي

الدفاع: أيمن يحيى، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، نواف بوشل

الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو

الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان

موقف الهلال والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي جعبته 38 نقطة جمعها من 12 انتصارًا وتعادلين ولم يُهزَم في أي مباراة، فيما يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة جمعها من 10 انتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم.

ودخل الهلال ديربي الرياض أمام النصر وهو يسعى لكسر سلسلة نتائج سلبية فرضت نفسها في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، بعدما حقق الزعيم فوزًا وحيدًا فقط في آخر خمس مباريات جمعته بغريمه التقليدي في مختلف البطولات، مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم.

ويعود آخر انتصار للهلال على النصر إلى مباراة كأس السوبر السعودي، فيما تعود آخر مرة تمكن فيها الأزرق من تحقيق الفوز في الدوري السعودي للمحترفين إلى شهر يناير 2023.

وعلى صعيد منافسات الدوري، فشل الهلال في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات ديربي أمام النصر، بواقع تعادل واحد وخسارتين، وهي سلسلة لم يمر بها الفريق منذ الفترة الممتدة بين فبراير 2018 وأكتوبر 2019، عندما خاض أربع مباريات متتالية دون انتصار.

وخاض خورخي خيسوس ثاني مباراة له مع الهلال في مسيرته التدريبية، بعد انتصاره مع فلامينجو البرازيلي بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020، بينما يسجل سيموني إنزاجي ظهوره الأول أمام خيسوس أو فريق النصر.

