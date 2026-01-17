هدف ملغي، شوط أول سلبي بقمة السيتي ومان يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

18 حجم الخط

ديربي مانشستر، تعادل فريق مان يونايتد أمام مان سيتي، سلبيا دون أهداف بالشوط الأول في المباراة التي تقام حاليا في قمة منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أحداث الشوط الأول

اعتمد مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة للوصول لمرمى دوناروما حارس السيتي.

وفي الدقيقة 25 شهدت هجمة لمانشستر سيتي وعرضية من دوكو تصدى لها دالوت وخرجت ركنية.

وفي الدقيقة 27.. هجمة لمانشستر سيتي مع توغل داخل منطقة الجزاء وتصدي دورجو:

ومع الدقيقة 28 شهدت مرتدة لمانشستر يونايتد مع عرضية من أمادو ديالو لم تكتمل لمبومبو.

وسجل ديالو هدفا لمانشستر يونايتد لكن الحكم لغاه بداعي التسلل مع الدقيقة 33.

تشكيل مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ألياني، ناثان آكي، خوسوناف، لويس.

الوسط: رودري، أنطوان سيمينيو، فيل فودين، دوكو، برناردو سيلفا.

الهجوم: هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: سين لامينيز.

الدفاع: لوك شاو، ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، أماد ديالو، برونو فيرنانديز، بارتيك دروجو.

الهجوم: مبومبو.

ويأمل مانشستر سيتي العودة إلى سكة الانتصارات بعدما تعادل في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي مع كل من سندرلاند، تشيلسي وبرايتون.

فيما تعد تلك المباراة هي الأولى للمدرب مايكل كلاريك مع مانشستر يونايتد بعد تعيينه بشكل مؤقت في منصبه خلفًا لـ روبن أموريم.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

وتُذاع مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني برصيد 43 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 32 نقطة ويحتل المركز السابع.

أرقام ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي في جميع المسابقات

عدد المباريات: 187 مباراة

فوز مانشستر سيتي: 60 مباراة

فوز مانشستر يونايتد: 75 مباراة

التعادل: 52 مباراة

أهداف مانشستر سيتي: 270 هدفا

أهداف مانشستر يونايتد: 262 هدفا

