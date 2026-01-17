صناعة الشيوخ تناقش خطة الحكومة لتوفير السلع في شهر رمضان

18 حجم الخط

تناقش غدا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، في اجتماعها، برئاسة النائب محمد حلاوة، خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم المعارض الخاصة بشهر رمضان.

خطة الحكومة لتوفير السلع خلال شهر رمضان

ويشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المقبل، في ضوء خطة الحكومة لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار.



أسعار السلع، وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المواطن المصري بدأ يشعر بتحسن ملموس في مستوى معيشته مع اقتراب معدل التضخم من الرقم الأحادي خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن شهد التضخم مستويات مرتفعة في الفترة السابقة.

انخفاض الأسعار وتراجع التضخم جزء من منظومة متكاملة لدعم المستهلك

وأوضح الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن انخفاض الأسعار وتراجع التضخم يشكلان جزءًا من منظومة شاملة تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء المعيشية على الأسر.

شبكة الحماية الاجتماعية تعزز الاستقرار المعيشي للمواطن

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى الدور الكبير الذي تلعبه شبكة الحماية الاجتماعية في مصر، سواء عبر دعم الأسر الأولى بالرعاية أو تقديم السلع التموينية المدعومة لملايين الأسر، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكل عاملًا أساسيًا في استقرار القدرة الشرائية للمواطن.

التوليفة بين انخفاض الأسعار والدعم النقدي توفر راحة للأسر

وأضاف الدكتور علاء عز أن التركيبة بين انخفاض الأسعار، والدعم النقدي، وتوفير السلع الأساسية تمنح الأسر القدرة على تلبية احتياجاتها بسهولة وراحة أكبر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المعيشي والاقتصادي للمواطنين.

مبادرات رمضان لتعزيز القدرة الشرائية للأسر

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن حلول شهر رمضان المبارك يواكبه مبادرات متنوعة لتقديم السلع بأسعار مخفضة، سواء من خلال العروض التنافسية للمنتجين أو المبادرات التي تنفذها الغرف التجارية على مستوى المحافظات، وهو ما يعزز قدرة الأسر على الحصول على احتياجاتها بأفضل الأسعار ويضمن أسرة سعيدة ومستقرة اقتصاديًا.

