الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن: 1.7 مليون أسرة، عدد مستفيدي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" في 2015

اجتماع الدكتورة مايا
اجتماع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، فيتو
18 حجم الخط
ads

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في ختام الزيارة التي أجراها الوفد في إطار آلية المتابعة الدورية النصف السنوية ومتابعة برنامج "تكافل وكرامة"، حيث سبق لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي عقد وفد بعثة البنك الدولي عددا من ورش العمل مع قطاعات العمل المختلفة بالوزارة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة ببعثة البنك الدولي، ومشيدة بجهود التعاون التي تتم مع الوزارة، حيث تم مناقشة عدد من الأنشطة البحثية المخطط تنفيذها للتعرف والتوثيق للمزيد من الإنجازات التي أحرزها برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"بعد عشر سنوات من تنفيذه.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" يركز في هذه المرحلة من عمر البرنامج علي تعزيز آليات تحول الأسر المستفيدة من تلقي الدعم إلي العمل والإنتاج، مشددة على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات رعاية الطفولة المبكرة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة للعمل، كما ستشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من دور الحضانات في المدارس، فضلا عن منح الوزارة دور الحضانات تراخيص مؤقتة.

وقد شهد الاجتماع استعراض رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمدير التنفيذي لبرنامج "تكافل وكرامة".

 

إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط

إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، حيث إنه منذ تولي الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، انضم مليون مستفيد جديد للبرنامج، وتضاعف بمرور السنوات عدد مستفيدي الدعم النقدي من1,7 مليون أسرة في عام 2015 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (75 % إناث، 25% ذكور)، في الوقت الذي تخارج وخرج منهم حتى الآن 3,36 مليون أسرة، ليبلغ إجمالي الأسر التي حصلت علي المساعدات النقدية علي مدار عمر البرنامج منذ إطلاقه في 2015 حتى تاريخه 8,1 مليون أسرة مستفيدة.

وزرة التضامن , فيتو
وزيرة التضامن، فيتو

كما بلغت موازنة البرنامج 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه وحد أقصى قد يصل إلى 4,000 جنيه للأسرة الواحدة حال حصولها على دعم ببرنامج “تكافل وكرامة” لفئات مستحقة لها في ذات الوقت.

برامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025 يعد أحد أهم التشريعات المفعِّلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدّمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.

مستفيدو برنامج “تكافل وكرامة”

كما استعرضت إنجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، جهود الصندوق طيلة الفترة الماضية، حيث أصبح الصندوق أداة استراتيجية لنقل مستفيدي برنامج تكافل وكرامة من الاعتماد على الدعم والمساعدات إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز قدرتهم على الإنتاج والمنافسة، ويجعلهم شركاء في دفع عجلة التنمية.

وأشارت اليماني إلى أن الصندوق يهدف إلى تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية وشاملة للتنمية المستدامة، عبر دعم توطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.

حضر اللقاء الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والعاملون بالإدارة المركزية للحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة شروط تكافل وكرامة مايا مرسي وزيرة التضامن مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

أم تعرض أطفالها الأربعة للبيع أو التنازل، والنشطاء: الدنيا انتهت ويطالبون التضامن بالتدخل (فيديو)

التضامن تمثل مصر في البرنامج التدريبي الدولي لتنمية الطفولة المبكرة باليابان

التضامن تشارك في احتفالية جامعة قنا باليوم العالمي لذوي الهمم

وزيرة التضامن تشهد احتفالية جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

الأكثر قراءة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

بعد الكاف، الاتحاد الآسيوي يعلن عن دوري الأمم الآسيوية بتعليمات الفيفا

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

3 رسائل قوية من السيسي لـ رئيس حكومة كردستان – العراق

بالأسماء، مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط تريلا من أعلى الدائري وتسببها في حريق منزل ومحلات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

تفسير رؤيا الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج أو العمرة

في ذكرى رحيل الشيخ علي محمود، محطات في حياة سيد القراء وإمام المنشدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads