قرار عاجل من التموين لتجار الجملة بشأن وقف نظام الميكنة القديم في 16 يناير

أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية توجيها عاجلا بشأن تعميم التحديث الجديد لنظام الميكنة بجميع محافظات الشركة العامة لتجارة الجملة، وذلك في إطار خطة تطوير نظم العمل ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق الحوكمة الرقمية داخل الشركات التابعة.

وأكدت التوجيهات الصادرة إلى إدارة الميكنة بالشركة العامة لتجارة الجملة، أنه بناءً على تعليمات الشركة القابضة، سيتم التوقف النهائي عن العمل بنظام الميكنة القديم بجميع القطاعات المعنية، والتي تشمل القطاع التجاري، وإدارات البيع، وفروع الشركة (الجملة والمجمعات)، اعتبارًا من يوم 16 يناير 2026، وذلك بعد الانتهاء من طباعة المدة الحسابية المنتهية في 15 يناير 2026.

وشددت الشركة على ضرورة تكليف فرق الدعم الفني بالمحافظات بالتوجه إلى فروع الشركة المختلفة لتنفيذ النسخ الجديدة وتشغيل الفروع على التحديث الجديد لنظام الميكنة، بما يضمن انتظام العمل وعدم حدوث أي معوقات خلال فترة الانتقال للنظام المحدث.

كما أكدت التعليمات ضرورة التنبيه على فروع الجملة بسرعة الانتهاء من تنفيذ استعاضات التجار قبل يوم 16 يناير 2026، حتى لا يتسبب التحديث في توقف التجار عن صرف السلع التموينية للمواطنين، لحين الانتهاء الكامل من إجراءات التشغيل على النظام الجديد.

وفي السياق ذاته، شددت الشركة على أهمية التزام الفروع باحتساب عدد الاستعاضات وما تم صرفه من أربع أمثال التأمين لكل تاجر على حدة، مع عدم تجاوز حدود الصرف المقررة على التحديث الجديد، مؤكدة أنه سيتم إحالة أي مخالفات إلى المساءلة القانونية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وتضمنت التوجيهات التأكيد على فتح الفروع التي يتم بها تنفيذ التحديث الجديد يوم الجمعة الموافق 16 يناير 2026، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديري إدارات البيع ومسؤولي الدعم الفني بالمحافظات، لضمان سرعة التنفيذ واستمرارية العمل دون تعطيل.

