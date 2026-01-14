الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرار عاجل من التموين لتجار الجملة بشأن وقف نظام الميكنة القديم في 16 يناير

السع التموينية
السع التموينية
18 حجم الخط
ads

أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية توجيها عاجلا بشأن تعميم التحديث الجديد لنظام الميكنة بجميع محافظات الشركة العامة لتجارة الجملة، وذلك في إطار خطة تطوير نظم العمل ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق الحوكمة الرقمية داخل الشركات التابعة.

وأكدت التوجيهات الصادرة إلى إدارة الميكنة بالشركة العامة لتجارة الجملة، أنه بناءً على تعليمات الشركة القابضة، سيتم التوقف النهائي عن العمل بنظام الميكنة القديم بجميع القطاعات المعنية، والتي تشمل القطاع التجاري، وإدارات البيع، وفروع الشركة (الجملة والمجمعات)، اعتبارًا من يوم 16 يناير 2026، وذلك بعد الانتهاء من طباعة المدة الحسابية المنتهية في 15 يناير 2026.

وشددت الشركة على ضرورة تكليف فرق الدعم الفني بالمحافظات بالتوجه إلى فروع الشركة المختلفة لتنفيذ النسخ الجديدة وتشغيل الفروع على التحديث الجديد لنظام الميكنة، بما يضمن انتظام العمل وعدم حدوث أي معوقات خلال فترة الانتقال للنظام المحدث.

كما أكدت التعليمات ضرورة التنبيه على فروع الجملة بسرعة الانتهاء من تنفيذ استعاضات التجار قبل يوم 16 يناير 2026، حتى لا يتسبب التحديث في توقف التجار عن صرف السلع التموينية للمواطنين، لحين الانتهاء الكامل من إجراءات التشغيل على النظام الجديد.

وفي السياق ذاته، شددت الشركة على أهمية التزام الفروع باحتساب عدد الاستعاضات وما تم صرفه من أربع أمثال التأمين لكل تاجر على حدة، مع عدم تجاوز حدود الصرف المقررة على التحديث الجديد، مؤكدة أنه سيتم إحالة أي مخالفات إلى المساءلة القانونية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وتضمنت التوجيهات التأكيد على فتح الفروع التي يتم بها تنفيذ التحديث الجديد يوم الجمعة الموافق 16 يناير 2026، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديري إدارات البيع ومسؤولي الدعم الفني بالمحافظات، لضمان سرعة التنفيذ واستمرارية العمل دون تعطيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحوكمة الرقمية الشركة القابضة للصناعات الغذائية تجارة الجملة للصناعات الغذائية
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية