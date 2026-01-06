التموين: إقامة شوادر لبيع السلع وتنظيم أسواق اليوم الواحد استعدادا لشهر رمضان

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، ببدء إقامة الشوادر لبيع السلع الأساسية اعتبارًا من 1 فبراير 2026، فضلا عن تنظيم أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية الرمضانية بأسعار مناسبة.

يأتي ذلك بالتعاون مع مختلف جهات الوزارة، فضلًا عن التعاون مع جهاز «مستقبل مصر» لتوفير اللحوم المجمدة والدواجن والزيوت والمكرونة.

وفي إطار حرص القيادة التنفيذية للشركة القابضة للصناعات الغذائية على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع العاملين، عقد الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اجتماعا موسعا بحضور اللواء محمد المحروقي والمحاسب عادل الخطيب نائبي رئيس الشركة، إلى جانب القيادات التنفيذية وجميع العاملين بالشركة القابضة.

واستهل الدكتور علاء ناجي الاجتماع بنقل رسالة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي تضمنت خالص التهاني للعاملين بمناسبة العام الميلادي الجديد، معربًا عن تقدير الوزير وامتنانه للجهود المبذولة من جميع العاملين في إنجاح سياسات الوزارة وتنفيذ الرؤية العامة للدولة، لا سيما في ما يتعلق بتوفير السلع الأساسية، والتعامل مع الأزمات، وتحقيق استقرار الأسعار بالأسواق من خلال الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

