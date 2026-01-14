التموين: مد مهلة تحديث بيانات البطاقات التموينية ببورسعيد حتى أول فبراير

18 حجم الخط

أكدت مديرية تموين محافظة بورسعيد أنه تقرر مد مهلة تسجيل وتحديث بيانات البطاقات التموينية بالمحافظة حتى أول فبراير المقبل، وذلك لإتاحة فرصة إضافية أمام جميع المواطنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة، تمهيدا لاستخراج الكارت الموحد لمواطني المحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التيسير على المواطنين.

وأكدت الوزارة أنه بالتوازي مع ذلك، جارٍ حاليًا دراسة جميع المشكلات التي تواجه المواطنين أثناء عملية التسجيل، والعمل على تذليلها وحلها في أسرع وقت ممكن، بما يضمن انتظام صرف الدعم ووصوله لمستحقيه دون أعباء.

إطلاق استمارة تحديث بيانات بطاقة التموين ببورسعيد

وكانت وزارتي التموين والاتصالات أعلنتا عن إطلاق استمارة تحديث بيانات المواطنين بمحافظة بورسعيد، كمرحلة أولى تمهيدًا للتوسع التدريجي على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزيران أن تحديث البيانات بدقة يُعد خطوة أساسية لاستمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، كما يساهم في إتاحة الفرصة أمام دخول مستحقين جدد إلى منظومة الدعم، بما يعزز عدالة التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استمارة تحديث البيانات تمثل إجراءً تنظيميًا لاستخراج كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية، وكافة الجهات المعنية.

وأشار إلى تعدد قنوات تقديم الخدمة بما يراعي التيسير على المواطنين، حيث يمكن استيفاء الاستمارة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، أو من خلال مكاتب البريد بمحافظة بورسعيد، والتي يزيد عددها على 15 مكتبًا، مع التوسع التدريجي في إتاحة الخدمة، فضلًا عن إمكانية الاستفسار عبر الخط الساخن.

وأضاف وزير الاتصالات أن مشروع الكارت الموحد يُعد من المشروعات القومية الكبرى، ويستهدف تيسير حصول المواطنين على مختلف استحقاقاتهم الحكومية سواء العينية أو النقدية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل الخدمات التموينية، على أن يتطور الكارت لاحقًا ليعمل كوسيلة مدفوعات إلكترونية تتيح إجراء المعاملات المالية وتلقي الاستحقاقات المختلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، من خلال إتاحة استمارة تحديث البيانات إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، إلى جانب توفيرها من خلال عدد من مكاتب البريد بمحافظة بورسعيد.

ودعا الوزيران المواطنين المستفيدين وغير المستفيدين من الدعم التمويني بمحافظة بورسعيد إلى سرعة استكمال وتحديث بياناتهم بدقة عبر القنوات المعلنة، حفاظًا على حقوقهم وضمان استمرار حصولهم على الدعم المستحق.

كما أوضحا أن استمارة تحديث البيانات تهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات التموينية للمستفيدين الحاليين، وإتاحة ضم أفراد جدد للأسر المستفيدة أو إضافة أسر جديدة لمنظومة الدعم، إلى جانب تمكين المواطنين من الحصول على كارت الخدمات الحكومية الموحد، بما يسهم في منع ازدواجية الدعم وتسريع الإجراءات الحكومية.

وتشمل الاستمارة البيانات الأساسية للمواطن، وبيانات الأسرة، ومحل الإقامة، والحالة الصحية، والمؤهلات الدراسية، والبيانات الوظيفية، بالإضافة إلى الشركات والمركبات المملوكة.

وللتيسير على المواطنين، يمكن ملء الاستمارة عبر منصة «مصر الرقمية» من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، ثم اختيار «تصفح الخدمات»، والضغط على «التموين»، واختيار خدمة «استمارة تحديث بيانات المواطن»، واتباع الخطوات المقررة بعد الموافقة على الشروط والأحكام.

وفي حال وجود شكاوى أو استفسارات، يمكن التواصل مع مركز خدمة المواطنين عبر الخط الساخن 15999 للحصول على الدعم اللازم.

