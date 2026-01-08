الغرف التجارية: انخفاضات جديدة بأسعار السلع بنسبة 7% خلال 2026

18 حجم الخط

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن التراجع الملحوظ في أسعار العديد من السلع داخل السوق المصرية مع نهاية عام 2025 يعود بالأساس إلى استقرار أسعار العملة الأجنبية، إلى جانب توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، ما ساهم في ضبط الأسواق وتقليل الضغوط السعرية على المستهلك.

توجيهات رئاسية واضحة بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي تُترجم إلى سياسات تنفيذية فعالة

وأوضح الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت دائمًا تركز على تعزيز الرصيد الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتم تنفيذ هذه الرؤية من خلال آليتين رئيسيتين على أرض الواقع.

التوسع في السعات التخزينية ومشروعات الصوامع يدعم استقرار السلع الاستراتيجية

وأشار إلى أن الآلية الأولى تمثلت في زيادة السعات التخزينية سواء عبر إنشاء مخازن حديثة أو التوسع في مشروعات الصوامع، بما يشمل مختلف السلع الاستراتيجية، مثل البوتاجاز، والمواد البترولية، والزيوت، والحبوب، وهو ما وفر قدرة أكبر على امتصاص الصدمات وتقليل تأثير تقلبات الأسواق العالمية.

توفير النقد الأجنبي خلال أزمة 2023 ساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن الحكومة نجحت في توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، حتى خلال ذروة أزمة الدولار في عام 2023، وهو ما كان له دور محوري في منع حدوث نقص في السلع والحفاظ على استقرار الأسواق، ومن ثم المساهمة في خفض الأسعار لاحقًا.

استقرار سعر الصرف يضع حدًا للتسعير التوقعي ويعيد الأسعار إلى قيمتها الحقيقية

وأوضح الدكتور علاء عز أن المستوردين كانوا في الفترات السابقة يسعرون السلع وفق توقعاتهم لتقلبات سعر العملة، لكن مع الاستقرار الحالي لـ سعر الصرف، أصبحت الأسعار تتماشى مع القيمة الحقيقية للدولار واليورو، وهو ما انعكس بشكل مباشر على انخفاض الأسعار في السوق المحلية.

المتابعة الحكومية المستمرة ووفرة السلع لأكثر من 10 أشهر تعزز المنافسة وتخفض الأسعار

وأشار إلى أن المتابعة الدورية من الدولة من خلال اجتماعات رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزير التموين، إلى جانب ضمان توافر السلع الأساسية لفترات تتجاوز 10 أشهر، أسهمت في خلق مناخ من المنافسة الشريفة بين المستوردين والمصنعين المحليين، وهو العامل الأساسي وراء استمرار تراجع الأسعار منذ بداية عام 2025 وحتى الآن.

توقعات دولية بمزيد من انخفاض الأسعار العالمية تدعم استقرار السوق المصري

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تشير إلى استمرار انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تتراوح بين 6 و7% خلال العام الجاري، وهو ما يعزز التوقعات بمزيد من الاستقرار السعري داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.