هل ترتفع أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن مع احتفالات الكريسماس؟ خبراء: حالة السوق المحلية مستقرة.. وهذه توقعات الأسعار حتى شهر رمضان المبارك

يمر السوق المصري حاليًا بفترة مهمة بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال مواسم رئيسية، إذ أيام معدودة وتبدأ احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، فضلًا عن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يعد الموسم التجاري الرئيسي والأكبر في السوق المحلية.

وعادة ما يشعر المواطنون بالقلق من ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال المواسم الرئيسية، وخاصة الدواجن واللحوم، تزامنًا مع زيادة الإقبال عليها بالشراء، فهل تشهد أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن ارتفاعات خلال الفترة المقبلة؟ الإجابة نستعرضها في السطور الأتية:

أسعار السلع الغذائية

أسواق اللحوم الحمراء والدواجن مستقرة

البداية، مع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو اللجنة الإعلامية لصندوق التأمين على الماشية، الذي طمأن المواطنين بشأن استقرار أسواق اللحوم الحمراء والدواجن خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا لم يحدث هذا الأسبوع

وقال إن أسواق اللحوم الحمراء والدواجن مستقرة، ولا يوجد مشكلات في أسعار اللحوم أو الدواجن بالتزامن مع الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد، وأنه بالنسبة لسوق الدواجن، حدث انخفاضًا في سعر الدواجن هذا الأسبوع، لم يحدث من قبل منذ فترة كبيرة، إذ تراجع سعر كيلو الفراخ في المزرعة ليصل لـ 53 جنيهًا، وهذا يدل على وجود وفرة في المعروض من الدواجن، وزيادة الإنتاج.

أسعار الدواجن واللحوم

انخفاض سعر الدواجن مناسب للمستهلك وغير مرضي للمنتج

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الدواجن لهذا السعر غير مرضي للمنتجين لأنه أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية، ولكنها أسعار مناسبة للمستهلك، لذلك نطمأن المواطنين بشأن استقرار سوق الدواجن، لكن أيضًا نريد الحفاظ على المنتجين وضمان عدم تعرضهم لخسائر كبيرة، فنحن نقع بين المطرقة والسندال بضرورة الحفاظ على المنتج والمستهلك.

عبدالعزيز السيد

سوق اللحوم الحمراء مستقر

وأوضح أن هناك تحركات إيجابية من الحكومة لتوفير مستلزمات الإنتاج للحفاظ على الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهذا ليس فقط في قطاع الثروة الداجنة بل أيضًا في اللحوم الحمراء، التي تمر بمرحلة استقرار، وهناك تحركات إيجابية وكبيرة لصندوق التنمية على الماشية، الذي قام بدور كبير في مواجهة الأمراض الوبائية، ومساندة المربين ودعمهم، والتعويض بنسبة 100% في حالة نفوق الماشية فضلًأ عن المساندة والدعم في مواجهة الأمراض.

ارتفاع إنتاجية المواشي مع زيادة عدد الرؤوس

وقال إن كل ذلك شجع المربين على زيادة رؤوس الماشية لديهم مما أدى إلى ارتفاع الإنتاجية، لذلك نناشد الفلاحين والمربين للتأمين على ماشيتهم، وأي مواطن لديه مشكلة فإن الصندوق متواجد للعمل على حلها ودعمه ومساندته، مشيرًا إلى هناك تحركات إيجابية من وزارات التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية، بهدف ضمان استقرار السوق، واستقرار الأسعار.

النوبي ابواللوز

استقرار أسعار اللحوم والألبان والدواجن

وفي سياق متصل، اتفق النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، مع ما قاله «رئيس شعبة الثروة الداجنة» بشأن أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار كل مصادر البروتين الحيواني من لحوم وألبان والدواجن بمشتقاتها.

السيطرة على أسعار الأعلاف

وثمن «أبواللوز» جهود الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، في السيطرة على أسعار الأعلاف بالمتابعة المستمرة وفرض رقابة مكثفة على صناعة الأعلاف.

تكثيف ضخ السلع في منافذ وزارة الزراعة

وقال إن وزارة الزراعة دائما سباقة في ضخ السلع المختلفة من لحوم ودواجن ومشتقاتهما، إضافة إلى البقوليات ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة بمنافذها، فضلًا عن تكثيف الضخ خلال الاستعداد لشهر رمضان والأعياد والمواسم، وذلك في محاولة منها لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

أسعار اللحوم والدواجن

انخفاض أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان

وتوقع الأمين العام لنقابة الفلاحين انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في بداية شهر رمضان المعظم، وأنه لا توجد أي زيادات في أسعار اللحوم في الوقت الحالي ومستمرة حتي انتهاء شهر رمضان وخلال أيام عيد الفطر.

انخفاض أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن 20% في المجمعات

وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، وهي أحد شركات وزارة التموين، تشهد أيضًا ضخ كميات كبيرة يوميا من اللحوم والسلع الغذائية المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على السلع باسعار مخفضة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن في منافذ التموين والمجمعات الأستهلاكية ومنافذ الزراعة، بنحو 20% بعد مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.

حازم المنوفي

الآن أفضل وقت لشراء شنط رمضان

ومن جهته، أكد حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أنه بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، فإن أفضل وقت لتجهيز شنط وكرتونات رمضان للموزعين هو الآن، وذلك مع إمكانية اختيار الكميات من كل صنف وتعبئتها في أكياس للتوزيع، بدل الاعتماد على الشراء الجاهز، لضمان توفير أفضل وتحكم في الأسعار.

الشراء مع بداية طرح الياميش والبلح

وقدم «المنوفي» نصيحة للمواطنين بالشراء مع بداية طرح الياميش والبلح، لأن الشراء التدريجي يقلل من التكالب على المنتجات في الأيام الأخيرة قبل رمضان، ويمنع ارتفاع الأسعار النهائية، والشراء على مراحل أفضل من شراء كل شيء مرة واحدة، سواء من جانب الموزع أو المستهلك، لتجنب زيادة الأسعار الناتجة عن الطلب المفاجئ.

تكلفة شنطة رمضان هذا العام

وأشار إلى أن تكلفة شنطة رمضان في المتناول، حيث يتراوح سعرها بين 120 إلى 150 جنيهًا تقريبا حسب الأسعار الحالية، مع مراعاة تقديم أفضل قيمة للمواطن البسيط.

أسعار السلع الغذائية الأساسية في شنطة رمضان

وقال إن شنطة رمضان تحتوي عادةً على سلع أساسية تلبي احتياجات الأسرة، وهذه أسعار السلع الغذائية الأساسية في شنطة رمضان:

كيس سكر بسعر من 28 إلى 35 جنيهًا.

كيس أرز بسعر من 22 إلى 30 جنيهًا.

زجاجة زيت 700 مل بسعر من 45 إلى 50 جنيهًا.

كيس مكرونة 400 جرام بسعر من 10 إلى 15 جنيهًا.

برطمان صلصة بسعر من 15 إلى 20 جنيهًا.

