جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، لطلاب المدارس الرسمية والخاصة «عربي ـ لغات ـ رياضي».

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

ويبدأ الطلاب غدا السبت بأداء امتحان اللغة العربية والخط العربي، مع تخصيص 20 دقيقة للإملاء، بينما يؤدي طلاب المدارس الرياضية فقط الامتحان النظري لمادة التربية الرياضية في نفس اليوم، ويستكمل جدول الامتحانات يوم الأحد بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ثم امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية يوم الثلاثاء، تليها مادتا العلوم والهندسة يوم الأربعاء، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول إمتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع إمتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لنظام الدراسة والتقييم لطلاب الحلقة الإعدادية، مع إعفاء طلاب المنازل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعقد الامتحانات العملية والأنشطة الاختيارية وفق التعليمات المقررة قبل الامتحانات النظرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة وملائمة.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استعدادات المديرية لعقد الامتحانات، التي سيؤديها نحو 68 ألف طالب وطالبة موزعين على 328 لجنة فرعية في مختلف مدارس المحافظة، مؤكدًا على استمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية لتوفير الراحة والهدوء داخل اللجان، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

67 ألفًا و919 طالبًا وطالبة بإعدادية بني سويف

من جانبها، أشارت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها للامتحانات، بعد سلسلة اجتماعات مكثفة مع قيادات الديوان ومديري الإدارات التعليمية وموجهي المواد ورؤساء ومراقبي اللجان لمراجعة الضوابط الإدارية والفنية، وشددت على الالتزام التام بالتعليمات الوزارية، ومكافحة الغش بكافة صوره، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان والتطبيق الصارم للقانون على المخالفين، لضمان تكافؤ الفرص وحقوق الطلاب.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، تقسيم لجان الامتحانات على قطاعين، الأول بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ويضم 163 لجنة، والثاني بمقر مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية ويضم 165 لجنة، ليصل إجمالي الطلاب المتقدمين إلى 67 ألفًا و919 طالبًا وطالبة، مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.