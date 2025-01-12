محافظ أسيوط يشدد على تحرير محاضر للمتعدين على حق المواطنين في خبز مطابق للمواصفات (صور)

فاجأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مخبز بلدي بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على إنتاج الخبز وجودته دون غش أو تلاعب ومدى تقديم الخدمة للمواطنين وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة كافة القطاعات الخدمية والعمل على النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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رافقه خلال الجولة التفقدية خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حى شرق أسيوط، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط ـ خلال جولته المفاجئة ـ مخبز بلدي بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط حيث تابع مراحل العمل بالمخبز للتأكد من سلامة الخبز المقدم للمواطنين كما قام بوزن عينة عشوائية من الخبز البلدي للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات المقررة.

الإلتزام بالوزن والمواصفات المقررة

وشدد محافظ أسيوط على الإلتزام بالوزن والمواصفات المقررة على أن يتم تحرير المحاضر اللازمة لردع المخالفين والمتعدين على حق المواطن في الحصول على الخبز طبقًا لما هو مقرر.

وأكد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية ومتابعة حصص الدقيق المنصرف والتأكد من عدم التلاعب في الأوزان لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين بجودة عالية ومطابق للمواصفات.

وأوضح محافظ أسيوط محافظ أسيوط إنه جار إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بقوت الشعب وتلك السلع الحيوية والهامة لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لشن حملات دورية ومفاجئة بكافة القرى والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

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