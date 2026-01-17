السبت 17 يناير 2026
رياضة

كرة اليد، سر الرقم 19 في قائمة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري في رواندا.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة تضم 19 لاعبا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، في حين تنص لوائح البطولة على تواجد 18 لاعبا فقط في قائمة كل مباراة.

وكشف مصدر لـ"فيتو"، كواليس اختيار 19 لاعبا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال المصدر، إن كان هناك خلاف بين إدارة المنتخبات والجهاز الفني حول ضم الحارس محمد علي لقائمة المنتخب، حيث كان هناك رغبة لدى الاتحاد بالسفر للبطولة بقائمة تضم اثنين من الحراس فقط وهم عبد الرحمن حميد ومحمد عصام الطيار.

وكشف المصدر، أن الجهاز الفني رفض بشدة ما طرحته إدارة المنتخبات وتمسك بضم محمد علي لقائمة المنتخب، وهو ما أسفر في النهاية عن ضم 19 لاعبة لقائمة المنتخب بدلا من 18 لاعبا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

كريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

