ضبط 104 آلاف مخالفة مرورية وفحص 1322 سائقا خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 104,150 مخالفة مرورية متنوعة، جاء أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1219 سائقًا، وتبين إيجابية 54 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 784 مخالفة مرورية متنوعة شملت:

تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وعدم توافر اشتراطات الأمن والمتانة.

كما جرى فحص 103 سائقين، وأسفر ذلك عن إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على مدار الساعة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

