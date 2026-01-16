الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 104 آلاف مخالفة مرورية وفحص 1322 سائقا خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية
18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

 

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 104,150 مخالفة مرورية متنوعة، جاء أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

 

كما تم فحص 1219 سائقًا، وتبين إيجابية 54 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 784 مخالفة مرورية متنوعة شملت:

تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وعدم توافر اشتراطات الأمن والمتانة.

 

كما جرى فحص 103 سائقين، وأسفر ذلك عن إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

 

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على مدار الساعة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية حملات مرورية ضبط مخالفات مرورية 104 آلاف مخالفة مرورية المرور المصري فحص السائقين تعاطي المخدرات أثناء القيادة إيجابية تحليل مخدرات تجاوز السرعة المقررة السير بدون تراخيص

مواد متعلقة

ضبط كميات كبيرة من الدقيق المهرب والعملات الأجنبية خلال حملات أمنية

حالة المرور اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مصدر أمني ينفي ادعاءات زوجة نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل بالتعدي عليه داخل محبسه

مصر تعزز التعاون الأمني العربي قبل اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

الداخلية تعقد اجتماعا مع التجار لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة (صور)

الداخلية تطلق شعار عيد الشرطة الـ74

ضبط تشكيل عصابي لسرقة أغطية الصرف الصحي بقنا

ضبط سائق وزوجته وزميله لسرقتهم حقيبة بداخلها 8 مليون جنيه بمدينة نصر
ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

تريزيجيه لـ الجماهير: نعتذر عن عدم الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا ونعدكم بالبرونزية

روسيا وإيران تتفقان على خفض التوترات وحل الأزمة عبر الدبلوماسية

مدرب نيجيريا: هدفنا الفوز أمام مصر وتكليل جهودنا بالبرونزية

«مصر أم أفريقيا والعرب»، حسام حسن يوضح تصريحاته ويرد على الهجوم بعد خسارة السنغال

مصادر لـ"فيتو": تحويل اثنين من لاعبي الفراعنة وإداري بالجهاز الفني للجنة الانضباط بالكاف

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

المزيد
الجريدة الرسمية