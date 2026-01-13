رئيس جامعة القناة يتفقد لجان امتحانات معهد التمريض (صور)

18 حجم الخط

أجرى الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل لجان امتحانات المعهد الفني للتمريض يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

المشرفون على عقد الامتحانات

وجاءت الامتحانات بالمعهد تحت إشراف الدكتورة إيناس محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة المعهد وعميد الكلية، والدكتورة نيفين محمد حسنين، مدير المعهد، والدكتورة أميرة محمد علي حسن، وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب، حيث تابع قيادات الجامعة انتظام اللجان التي يؤدي فيها الامتحان عدد 1238 طالبًا وطالبة، واطمأنوا على حسن التنظيم وتوافر الانضباط والهدوء داخل اللجان.

جانب من متابعة الامتحانات، فيتو

الاستماع إلى آراء الطلاب

وخلال الجولة، حرص الدكتور ناصر مندور على الاستماع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وملائمتها للمقرر الدراسي، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية مستقرة تساعدهم على الأداء بأفضل صورة ممكنة.

كما شدد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير سبل الراحة للطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة المعهد وهيئة التدريس والعاملين في تنظيم الامتحانات، بما يعكس صورة حضارية لمنظومة التعليم بجامعة قناة السويس.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم عثمان أن الجامعة تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات في مختلف الكليات والمعاهد، لضمان انتظامها دون معوقات، مشيرًا إلى أن لجان معهد فني التمريض تشهد التزامًا وانضباطًا واضحين يعكسان الجهود المبذولة من القائمين على العملية الامتحانية.

ويأتي هذا التفقد في إطار سياسة جامعة قناة السويس الرامية إلى المتابعة الميدانية المستمرة لكافة اللجان الامتحانية، بما يضمن حسن سيرها وتحقيق أعلى معايير الجودة والانضباط في العملية التعليمية.

