الرعاية الصحية بالإسماعيلية تطلق المرحلة الثانية من حملة دمتم سند غدًا

يطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بـ محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علي رفعت ـ مدير الفرع، غد السبت، المرحلة الثانية من حملة "دمتم سند"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتقديمها لكافة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

موعد بدء المرحلة الثانية والمستهدف منها

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المرحلة الثانية من الحملة صباح غد السبت، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تشمل فرقًا طبية متخصصة لتنفيذ زيارات منزلية لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، بما يتضمن المتابعة الصحية الدورية وتسليم العلاج الشهري.

انتشار الفرق الطبية

كما تتضمن أعمال الحملة التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية انتشار فرق طبية من خلال ارتكازات ثابتة بالأماكن الحيوية في جميع قطاعات محافظة الإسماعيلية، لتقديم خدمات فحص الأمراض المزمنة، والكشف المبكر والمتابعة الصحية، والتثقيف الصحي، مع إتاحة مسار إحالة مخصص داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة لفرع الهيئة بالمحافظة.

الخدمات المتاحة بجميع

وتشمل الخدمات التي تقدمها الارتكازات: تقديم خدمات الحملة الصحية وتحليل السكر العشوائي، وقياس ضغط الدم، واستبيان الأورام للتعرف على التاريخ المرضي.التثقيف الصحي والدوائي، كما تشمل الارتكازات الكبرى خدمات إضافية، من بينها: تحليل وظائف الكلى، تحليل السكر التراكمي، تحليل الدهون الثلاثية.

وتؤكد الهيئة أن جميع خدمات الحملة تُقدم مجانًا لكافة المواطنين، في إطار حرصها على دعم صحة المجتمع وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية الشاملة.

