رئيس جامعة القناة يتفقد لجان الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد اللجان الامتحانية بالمعهد الفني للتمريض، لمتابعة انتظام الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطالبات، وذلك خلال اليوم الثانى لامتحانات متطلب جامعة لعدد 1539 طالبة بالمستوى الأول.

المشرفون على الامتحانات

وتأتي امتحانات المعهد الفني للتمريض تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض، وبإدارة الدكتور نيفين محمد محمد حسنين، مدير المعهد الفني للتمريض، وبمتابعة الدكتورة أميرة محمد علي، وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب، حيث تم التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتطبيق معايير الانضباط والشفافية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطالبات.

جانب من الجولة، فيتو

الاطمئنان على مستوى الأسئلة

وخلال الجولة، حرص الدكتور ناصر مندور على الاطمئنان من الطالبات على مستوى الأسئلة ومدى ملاءمتها للمقررات الدراسية.

جانب من الجولة، فيتو

وكذلك توافر سبل الراحة داخل اللجان، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطلاب والطالبات على رأس أولوياتها، وتعمل باستمرار على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، تُمكّنهم من أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومستقرة.

اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سير العملية التعليمية

وعلى صعيد آخر، كان الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قد أكد على أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، مشددًا على أن الامتحانات تُعد استحقاقًا أكاديميًا بالغ الأهمية، يتطلب توفير بيئة آمنة ومنظمة تعكس مكانة الجامعة والتزامها بالمعايير الأكاديمية، مع تطبيق الضوابط بكل حسم وعدالة، بما يضمن حقوق الطلاب ويصون نزاهة التقييم.

