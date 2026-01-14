جامعة قناة السويس تُعلن فتح باب الترشح لمسابقة "الأم المثالية 2026"

18 حجم الخط

أعلنت الإدارة العامة للشئون الإدارية بجامعة قناة السويس (إدارة رعاية العاملين) عن انطلاق المسابقة السنوية لاختيار "الأم المثالية" لعام 2026 تحت شعار "عطاء بلا حدود الجنة تحت أقدام الأمهات".

وتأتي هذه المسابقة تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف شريف فاروق إبراهيم، أمين عام الجامعة.

زيادة قيمة الجوائز الخاصة بالمسابقة

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن توجيهاته بزيادة قيمة الجوائز المالية للمسابقة، حيث سيتم تكريم 10 فائزات بجوائز مالية قيمة، تقديرًا لجهودهن وتفانيهن، بواقع 1000 جنيه لكل فائزة.

ودعت إدارة رعاية العاملين السيدات العاملات بالجامعة اللاتي تنطبق عليهن الشروط للتوجه للتقديم وفقًا للضوابط التالية: تقدم الطلبات بمقر إدارة رعاية العاملين – الجامعة الجديدة.

ويتم سحب وملء استمارة الترشيح وإرفاق كافة المستندات والوثائق المطلوبة التي تثبت مسيرة الأم وكفاحها، علما بأن آخر موعد للتقدم هو يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير 2026م.

من جانبه، أعربت إدارة رعاية العاملين عن خالص شكرها وتقديرها ل شريف فاروق إبراهيم، أمين عام الجامعة، لدعمه المتواصل وتذليل كافة العقبات لإنجاح الأنشطة التي تخدم الجهاز الإداري وتخلق بيئة عمل محفزة وإيجابية.

في لفتة إنسانية وتقديرية لدور المرأة العاملة، وتفعيلًا لدور الجامعة في دعم الروابط الأسرية وتقدير التضحيات التي تقبل عليها الأم العاملة داخل أروقة الجامعة في تربية أجيال المستقبل.

