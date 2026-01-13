رئيس جامعة قناة السويس يتفقد لجان امتحانات كلية العلوم

18 حجم الخط

قام الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكلية العلوم، للاطمئنان على انتظام الامتحانات والتزامها بالقواعد والتعليمات المنظمة.

أبرز الحضور خلال الجولة

وجرت الجولة بحضور الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم، والدكتور الشاذلي عباس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث اطمأن قيادات الجامعة على سير امتحانات اليوم، والتي عُقدت في أجواء من الانضباط والالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

جانب من جولة رئيس جامعة القناة، فيتو

عدد الطلاب الممتحنين

وخلال الجولة، تم عرض موقف الامتحانات، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 682 طالبًا، وذلك في 19 مقررًا دراسيًا، موزعين على 13 برنامجًا علميًا مختلفًا، وفقًا للجداول المعتمدة مسبقًا، وقد تمت أعمال الامتحانات بسلاسة وانتظام، وبالتعاون الكامل بين السادة أعضاء هيئة التدريس، والمراقبين، وأعضاء الكنترول، بما أسهم في تحقيق الاستقرار والانضباط داخل اللجان.

متابعة مستمرة للامتحانات

وأكد الدكتور ناصر مندور خلال الجولة حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة للجان الامتحانية بجميع الكليات، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلاب على الأداء الجيد، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأشاد بالجهود المبذولة من إدارة كلية العلوم وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها في تنظيم الامتحانات وخروجها بهذه الصورة المنضبطة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم عثمان إلى أن الجامعة تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات في مختلف الكليات، مؤكدًا أن ما شهده داخل لجان كلية العلوم يعكس التزامًا واضحًا بالتعليمات والإجراءات، وحرصًا على راحة الطلاب وحسن سير العملية الامتحانية.

ويأتي هذا التفقد في إطار سياسة جامعة قناة السويس الرامية إلى ضمان جودة العملية التعليمية والامتحانية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم داخل اللجان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب وأدائهم الأكاديمي.

