رئيس جامعة القناة يتفقد المخازن ويتابع تنفيذ منظومة التحول الرقمي

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل المخازن بالجامعة القديمة، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة المخازن ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل للجامعة، والذي يتم بإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي.

 

وكان في استقبال رئيس الجامعة ومرافقه منى حامد، مدير إدارة المخازن.

التعاقد على عدد من المنظومات المتكاملة 

وخلال الجولة أوضح الدكتور ناصر مندور  أن الجامعة تتعاقد ضمن مشروع التحول الرقمي، الذي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع، على عدد من المنظومات المتكاملة، من بينها منظومة المخازن، والتي تستهدف رقمنة وميكنة ستة مخازن رئيسية داخل الجامعة، إلى جانب ما يقرب من ثلاثين مخزنًا فرعيًا موزعين على الكليات والإدارات المختلفة.

الانتهاء من ميكنة المخازن الرئيسية 

وخلال الجولة، تم استعراض ما تم إنجازه فعليًا، حيث جرى الانتهاء من ميكنة المخازن الرئيسية، وبدأت عملية إدخال الأصناف الموجودة بها من خلال رصيد افتتاحي تم اعتماده اعتبارًا من شهر ديسمبر الماضي، كما تم بالفعل البدء في عمليات الصرف باستخدام النظام الرقمي، بما يضمن الدقة والحوكمة وسرعة الأداء، ويعكس نقلة نوعية في إدارة الموارد داخل الجامعة.

كما تم التأكيد على أن المرحلة الحالية تشمل الربط بين منظومة المخازن ومنظومة المشتريات، بحيث تعمل جميع المنظومات في إطار متكامل، يتيح تنفيذ عمليات الصرف والشراء بصورة رقمية مترابطة، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والشفافية، ويعزز من قدرة الجامعة على إدارة احتياجاتها بشكل لحظي ودقيق.

وأشار ناصر مندور إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بدء ربط المخازن الفرعية بالمنظومة الرقمية، حيث تم بالفعل البدء في ربط عدد من المخازن الفرعية والتدريب على النظام، على أن يتم طلب الصرف من المخازن الرئيسية إلكترونيًا، سواء لتوفير الاحتياجات من الأصناف المتاحة، أو لإخطار منظومة المشتريات بالحاجة إلى شراء البنود غير المتوافرة، بما يضمن استمرارية العمل وعدم حدوث عجز في المستلزمات.

وخلال تفقده للمخازن، أشاد الدكتور ناصر مندور بما تم إنجازه في مشروع التحول الرقمي للمخازن، مؤكدًا أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو استكمال ميكنة جميع قطاعاتها، تنفيذًا لرؤية الدولة في التحول الرقمي، ومشددًا على أهمية التكامل بين المنظومات المختلفة لضمان حسن إدارة الموارد، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط الإداري داخل جامعة قناة السويس.

