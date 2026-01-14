رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير امتحانات الفرقة الرابعة بكلية التجارة

18 حجم الخط

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل لجان الامتحانات بكلية التجارة.

متابعة سير الامتحانات

يأتي ذلك لمتابعة سير امتحانات طلاب الفرقة الرابعة والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوافر المناخ الملائم لأداء الطلاب اختباراتهم.

الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة خلال الجولة،فيتو

عدد الطلاب الممتحنين بالكلية

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين في هذا اليوم أعدادًا كبيرة ومتنوعة وفقًا لطبيعة البرامج والمقررات، حيث أدى امتحان محاسبة دولية عدد 707 طلاب وطالبة بنظام الانتظام، و158 طالبًا وطالبة بنظام الانتساب، كما أدى امتحان تخطيط ومراقبة إنتاج عدد 119 طالبًا بنظام الانتظام و43 طالبًا بنظام الانتساب، إلى جانب امتحان نظم دبلوماسية وقنصلية لعدد 7 طلاب، وجميعها تخص طلاب الفرقة الرابعة بالكلية.



أهم محاور العملية التعليمية

وخلال الجولة، أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تولي أهمية قصوى للامتحانات باعتبارها أحد أهم محاور العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والشفافية داخل اللجان، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويعكس الصورة المؤسسية المتميزة للجامعة.

الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة خلال الجولة،فيتو

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة من قيادات الجامعة تهدف إلى رصد أي معوقات قد تواجه الطلاب أو القائمين على الامتحانات والعمل على حلها فورًا، بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة وانتظام داخل كلية التجارة.

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد انتظام امتحانات المعهد الفني للتمريض

ومن جهة أخرى أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بالمعهد الفني للتمريض، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتوافر المناخ الملائم للطلاب، بما يضمن أداءهم للاختبارات في أجواء يسودها الانضباط والالتزام الكامل بالضوابط المعتمدة.

وتُجرى امتحانات المعهد الفني للتمريض بإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف رئيس مجلس إدارة المعهد وعميد الكلية الدكتورة إيناس محمد عبد الله، وبمتابعة مباشرة من مدير المعهد الدكتورة نيفين محمد حسنين، وبإشراف وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب الدكتورة أميرة محمد علي حسن، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان حسن سير الامتحانات ودقة تنظيمها.

وشهدت الجولة متابعة امتحانات الفرقة الأولى بالمعهد، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات 1624 طالبًا وطالبة، الذين أدوا اختبار مادة علم وظائف الأعضاء، وسط التزام واضح من الطلاب وهيئة الإشراف، وتوافر الإجراءات التنظيمية التي تكفل الهدوء والانضباط داخل اللجان.

وخلال الجولة، أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تولي امتحانات المعاهد والكليات أهمية قصوى باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتقييم مخرجات العملية التعليمية.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد الامتحانات وتوفير الدعم اللازم للطلاب، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص ويعكس المستوى المؤسسي المتميز لجامعة قناة السويس في إدارة منظومة التقويم والاختبارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.