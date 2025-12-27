جامعة القناة تطلق سلسلة حملات توعوية بالمدارس لتعزيز القيم ودعم مفاهيم التنمية

18 حجم الخط

أطلقت جامعة قناة السويس بقيادة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة سلسلة حملات توعوية لطلاب المدارس حول مفاهيم التنمية المستدامة، ومواجهة التنمر، والذى يعد من الآفات المجتمعية الخطيرة.

ندوة بمدرسة الصفا

وشملت فاعليات الحملة عقد ندوة توعوية بمدرسة الصفا الإعدادية بأبو عطوة، استهدفت 95 طالبًا، وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي وحرصها على الإسهام في بناء وعي النشء وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع المدرسي.

جانب من فاعليات الحملة، فيتو

وأشرف على فاعليات الندوة كل من الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، وبإشراف تنفيذي الدكتورة نهلة صابر تاواضروس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الحديث عن المواطنة لدى الطلاب

شهدت الندوة التي قدمها الدكتور عمرو مصطفى، المدرس بكلية التربية، حيث تناول تنمية روح المواطنة لدى الطلاب ودورها في الارتقاء بالمجتمع.

ناقش عددًا من المحاور المتكاملة شملت المحور الديني والقيمي، والمحور الأدبي والثقافي، والمحور التاريخي والقصصي، والمحور الشعري، إلى جانب المحور العملي والتطبيقي، مؤكدًا أهمية غرس الانتماء والوعي الوطني لدى الطلاب منذ المراحل العمرية المبكرة.

جانب من فاعليات الحملة، فيتو

أهمية التمسك بالقيم الأخلاقية

كما قدم الدكتور محمد أحمد داود، من إدارة الشئون التعليمية بديوان عام المحافظة، ندوة تناولت أهمية التمسك بالقيم الأخلاقية ونبذ العنف والتنمر، حيث استعرض خلالها مفاهيم الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية، والعفو والتسامح، والبعد عن العنف والتنمر، مؤكدًا أن التنمر ظاهرة غريبة عن المجتمع، مع تسليط الضوء على سبل محاربة التنمر وأشكاله المختلفة، سواء اللفظي أو الجسدي أو الاجتماعي أو الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، قدم السيد أحمد عبد المولى، زمالة المعلم البريطاني، ندوة حول الاستخدام السيئ للإنترنت والابتزاز الإلكتروني، تناول خلالها وسائل التواصل الاجتماعي، وإيجابياتها، ومخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، وكيفية التعامل الآمن مع الفضاء الرقمي، إلى جانب أهمية تبني عقلية النمو وترسيخ القيم الأخلاقية، مستعرضًا قصة إنجاز ملهمة لتعزيز الوعي الإيجابي لدى الطلاب.

وامتدت جهود الحملة التوعوية لتشمل تنفيذ فعالية أخرى بمدرسة أبو عطوة الثانوية بنات، وذلك بنفس المحاضرين والموضوعات، بما يضمن تعميم الفائدة وتحقيق أوسع نطاق من التأثير الإيجابي بين الطلاب.

وعلى صعيد متصل، قامت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بتنفيذ فاعليتين توعويتين، حيث قدمت الدكتورة داليا مطر، مدرس أصول التربية بكلية التربية، ندوة بالمدرسة الرسمية للغات بالقصاصين بعنوان «كيف تكون صديقًا جيدًا»، تناولت خلالها مفهوم الصداقة بوصفها علاقة إنسانية تقوم على المودة والاحترام بين طرفين أو أكثر يجمعهم التفاهم، موضحة الفرق بين الصديق الحقيقي وصديق المصلحة، وأهمية الصداقة في حياة الإنسان، وصفات الصديق الجيد مثل الثقة والاحترام والدعم والإخلاص واللطف وحفظ الأسرار، إضافة إلى تأثير الصديق على السلوك والشخصية سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا. كما تطرقت الندوة إلى الصداقة في العصر الرقمي والحدود الصحيحة لها، واحترام خصوصية البيانات، ومهارات التواصل مع الأصدقاء، وحسن الاستماع، والتعبير عن الرأي باحترام، وتقبل الاختلاف، واستخدام الكلمات الإيجابية، وسبل التعامل مع الخلافات بين الأصدقاء، واستهدفت الندوة 54 مستفيدًا.

وفي إطار الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة والتعليم، قدمت الدكتورة أسماء محمد عثمان ندوة بمدرسة محمد السماك، استهدفت 25 طالبًا، تناولت خلالها أزمة التغير المناخي ونشأة مفهوم التنمية المستدامة، وشرح مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وأهمية التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع استعراض بعض الممارسات البسيطة التي يمكن للطلاب تطبيقها في حياتهم اليومية لدعم الاستدامة وحماية البيئة.

وتأتي هذه الحملات التوعوية التي تفذتها إدارة الإتصالات والمؤتمرات بالجامعة بإشراف محمد عثمان مدير الإدارة تأكيدًا على التزام جامعة قناة السويس بدورها المجتمعي والتنموي، وسعيها الدائم إلى بناء وعي متكامل لدى الطلاب، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وتعزيز مفاهيم المواطنة والتنمية المستدامة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع.

