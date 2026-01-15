جامعة قناة السويس تنهي لمساتها النهائية لمشروع منطقة "الاستذكار" (صور)

18 حجم الخط

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية للمسات النهائية لمشروع تطوير منطقة المشايات وأماكن الانتظار والاستذكار الواقعة بين هنجر كلية الهندسة وكلية الطب البيطري، وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات تطوير البنية التحتية والحرم الجامعي، لضمان سير العمل وفقًا لأعلى المعايير الجمالية والإنشائية.

إكمال الأعمال الخاصة بالتطوير

وأعلن رئيس الجامعة خلال تفقده للموقع أن الأعمال الميدانية والإنشائية الكبرى أوشكت على الاكتمال، حيث من المقرر الانتهاء منها كليًا خلال أسبوع واحد، لتبدأ بعدها مباشرة المرحلة التالية والمتعلقة بأعمال المسطحات الخضراء واللاندسكيب، والتي ستضفي طابعًا جماليًا على المنطقة وتوفر بيئة صحية ونقية للطلاب تليق بمكانة جامعة قناة السويس.

جانب من الجولة، فيتو

تعزيز شبكة الطرق الداخلية للجامعة

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور ناصر مندور توجيهات إضافية بضرورة تعزيز شبكة الطرق الداخلية في تلك المنطقة، حيث أوصى بإنشاء مشاية "انترلوك" كبرى يبلغ عرضها عشرة أمتار وطولها ستين مترًا، وذلك لاستيعاب حركة التدفقات الطلابية الكثيفة وتوفير مسار مريح وآمن يربط بين مختلف المباني الحيوية والمدرجات، مع التأكيد على جودة الخامات المستخدمة في التنفيذ.

جانب من الجولة، فيتو

أهمية المناطق المفتوحة

تأتي هذه التوجهات إيمانًا من إدارة الجامعة بأهمية "المناطق المفتوحة" في تعزيز جودة الحياة الجامعية، حيث لم تعد الجامعات مجرد قاعات للمحاضرات، بل أصبحت تعتمد على خلق بيئات تعلم تفاعلية.

جانب من الجولة، فيتو

وتُسهم هذه المساحات المجهزة في دعم الجانب النفسي والاجتماعي للطلاب، وتوفر لهم ملاذًا آمنًا للاستذكار الجماعي وتبادل الأفكار في أجواء منظمة، مما يقلل من ضغوط اليوم الدراسي ويرفع من كفاءة التحصيل العلمي.

ويضم فريق الإشراف الميداني على المشروع كل من المهندسة هبة إمام، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، والمهندس محمد سليمان، مدير عام خدمة المجتمع، وفريق المهندسين إنجي عادل،إيمان جمعة، وعبد الرحمن محمد، ونرمين يوسف، وذلك تحت إشراف عزازي عزازي.

واختتم رئيس الجامعة جولته بالتشديد على سرعة الإنجاز والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن الهدف من هذه التوسعات هو تحويل المساحات المفتوحة إلى نقاط جذب تعليمية واجتماعية تخدم الطلاب، وتوفر لهم أماكن مجهزة للاستذكار، مع مراعاة كافة الجوانب الفنية والهندسية التي تضمن استدامة هذه المنشآت.

