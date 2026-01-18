الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هاري ستايلز يتعاون مع دوا ليبا في ألبومه الجديد

هاري ودوا، فيتو
هاري ودوا، فيتو
18 حجم الخط

كشفت عدد من التقارير الفنية، أن المغني البريطاني هاري ستايلز، سيتعاون مع المغنية دوا ليبا، في أحد أغاني ألبومه القادم "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

وذكرت التقارير، أن هاري يتكتم، حول الفنانين، المقرر التعاون معه في ألبومه الجديد.

هاري ستايلز يعلن ألبومه الجديد "Kiss All The Time. Disco, Occasionally"

كشف النجم البريطاني هاري ستايلز عن عودته المرتقبة إلى الساحة الموسيقية بألبوم جديد يحمل عنوان "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

وجاء هذا الإعلان بعد حملة ترويجية غامضة بدأت منذ ديسمبر الماضي، اعتمد خلالها ستايلز على رسائل مشفرة ومواقع إلكترونية مبهمة وملاحظات صوتية، تمحورت جميعها حول عبارة واحدة: "نحن ننتمي إلى بعضنا".

ومن المقرر طرح الألبوم الجديد في 6 مارس المقبل، ليكون العمل التالي لألبومه الناجح "Harry’s House" الذي صدر عام 2022، وحقق مبيعات تجاوزت أربعة ملايين نسخة عالميًّا، بالإضافة إلى حصده جوائز "أفضل ألبوم" في حفلي "جرامي" و"بريت".

البوم هاري ستايلز الجديد

وكشف النجم العالمي عن غلاف ألبومه الرابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في الصورة واقفا في حقل مفتوح تحت كرة "ديسكو" عملاقة، مرتديا نظارات سباحة. 

غلاف البوم هاري ستايلز، فيتو
غلاف البوم هاري ستايلز، فيتو

وأوضح البيان الصحفي الذي أصدره هاري أن الألبوم يتضمن 12 اغنية، وتولى إنتاجه المنفذ زميله ومساعده الفني الدائم كيد هاربون.

ورغم هذا الإعلان الرسمي، لم يطرح ستايلز أي مقاطع موسيقية من المشروع الجديد حتى الآن، ومع ذلك، فتح باب الطلب المسبق للألبوم الذي يتوفر بنسخ متنوعة تشمل أسطوانات والأقراص المدمجة (CD)، بالإضافة إلى مجموعة خاصة تضم كاميرا فيلم ذات إصدار محدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاري ستايلز هاري ستايلز ودوا ليبا البوم هاري ستايلز الجديد اغاني هاري ستايلز

مواد متعلقة

هاري ستايلز يعلن ألبومه الجديد "Kiss All The Time. Disco, Occasionally"

مارفل تطرح الإعلان الرابع لفيلم Avengers Doomsday
ads

الأكثر قراءة

قصة التجريدة المغربية.. هنا التاريخ

الإمام الأكبر: الأزهر يحمل مسؤولية وحدة الأمة ويسعى إلى جمع كلمة علمائها

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

وزير الأوقاف العماني من العاصمة الجديدة: مصر بلد العلم الجامع لكل الاجتهادات

هيئة الدواء تحدد قواعد واشتراطات تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أضراره وحكم الشرع منه، كل ما تريد معرفته عن تريند اختبار "قوة الصداقة"

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

المزيد
الجريدة الرسمية