هاري ستايلز يتعاون مع دوا ليبا في ألبومه الجديد

18 حجم الخط

كشفت عدد من التقارير الفنية، أن المغني البريطاني هاري ستايلز، سيتعاون مع المغنية دوا ليبا، في أحد أغاني ألبومه القادم "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

وذكرت التقارير، أن هاري يتكتم، حول الفنانين، المقرر التعاون معه في ألبومه الجديد.

هاري ستايلز يعلن ألبومه الجديد "Kiss All The Time. Disco, Occasionally"

كشف النجم البريطاني هاري ستايلز عن عودته المرتقبة إلى الساحة الموسيقية بألبوم جديد يحمل عنوان "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

وجاء هذا الإعلان بعد حملة ترويجية غامضة بدأت منذ ديسمبر الماضي، اعتمد خلالها ستايلز على رسائل مشفرة ومواقع إلكترونية مبهمة وملاحظات صوتية، تمحورت جميعها حول عبارة واحدة: "نحن ننتمي إلى بعضنا".

ومن المقرر طرح الألبوم الجديد في 6 مارس المقبل، ليكون العمل التالي لألبومه الناجح "Harry’s House" الذي صدر عام 2022، وحقق مبيعات تجاوزت أربعة ملايين نسخة عالميًّا، بالإضافة إلى حصده جوائز "أفضل ألبوم" في حفلي "جرامي" و"بريت".

البوم هاري ستايلز الجديد

وكشف النجم العالمي عن غلاف ألبومه الرابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في الصورة واقفا في حقل مفتوح تحت كرة "ديسكو" عملاقة، مرتديا نظارات سباحة.

غلاف البوم هاري ستايلز، فيتو

وأوضح البيان الصحفي الذي أصدره هاري أن الألبوم يتضمن 12 اغنية، وتولى إنتاجه المنفذ زميله ومساعده الفني الدائم كيد هاربون.

ورغم هذا الإعلان الرسمي، لم يطرح ستايلز أي مقاطع موسيقية من المشروع الجديد حتى الآن، ومع ذلك، فتح باب الطلب المسبق للألبوم الذي يتوفر بنسخ متنوعة تشمل أسطوانات والأقراص المدمجة (CD)، بالإضافة إلى مجموعة خاصة تضم كاميرا فيلم ذات إصدار محدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.