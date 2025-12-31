طريقة عمل المبكبكة بالفراخ، لذيذة ومناسبة لأجواء الشتاء الباردة

18 حجم الخط

طريقة عمل المبكبكة، المبكبكة هي واحدة من أشهر الأكلات الليبية التي انتشرت مؤخرا في المطبخ العربي، وتتميز بطعمها الغني وتتبيلتها القوية.

وتعتمد في الأساس على المكرونة مع صلصة الطماطم الحارة، ويمكن تحضيرها باللحم أو بالفراخ أو بالمأكولات البحرية.ط، حسب الرغبة.

وطريقة عمل المبكبكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل خاصة فى الشتاء لأنها تمنح الشعور بالدفء.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المبكبكة بالفراخ.

مكونات المبكبكة بالفراخ:-

نصف كيلو فراخ مقطعة صدور أو أوراك حسب الرغبة

نصف كيلو مكرونة أقلام أو خواتم

2 بصلة متوسطة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

1 ملعقة صغيرة ملح حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

شطة حسب الرغبة

ورقة لورا

كوبان إلى ثلاثة أكواب ماء أو شوربة فراخ

طريقة عمل المبكبكة بالفراخ

في حلة على نار متوسطة، ضعي الزيت أو السمن.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

أضيفي الثوم وقلبيه ثوانى حتى تظهر رائحته.

ضعي قطع الفراخ وقلبي جيدا حتى يتغير لونها من جميع الجهات.

أضيفي الملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والكركم، والكمون، والكزبرة الجافة، والشطة.

قلبي الفراخ مع التوابل حتى تتشرب النكهات.

أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم وورقة اللورا.

اتركي الخليط يغلي لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج الفراخ جزئيا ويتسبك الصوص.

أضيفي الماء أو شوربة الفراخ الساخنة إلى الحلة.

عندما يبدأ الصوص في الغليان، أضيفي المكرونة مباشرة دون سلق.

قلبي برفق، ثم غطي الحلة واتركيها على نار متوسطة.

اتركي المبكبكة على النار لمدة 10 إلى 15 دقيقة مع التقليب الخفيف من وقت لآخر.

إذا احتاجت مزيد من السوائل، أضيفي قليلا من الماء الساخن.

عندما تنضج المكرونة ويتماسك الصوص، اطفئي النار.

لنجاح المبكبكة بالفراخ، يفضل استخدام المكرونة القصيرة حتى تتشرب الصلصة جيدا.

لا تكثري الماء حتى لا تصبح المكرونة مسلوقة وليست مبكبكة.

يمكن إضافة فلفل أخضر حار أو رومي لزيادة النكهة.

كلما كانت التوابل طازجة، كان الطعم أفضل.

تقدم ساخنة مع سلطة خضراء أو سلطة طحينة.

يمكن تزيينها بالبقدونس المفروم أو رشة فلفل أسود.

بجانبها خبز بلدي أو عيش ليبي.

