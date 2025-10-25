طريقة تحضير كبسة باللحمة، طبق خليجي مناسب للعزومات

تعد كبسة باللحمة من أشهر الأكلات الخليجية التي انتشرت في جميع أنحاء الوطن العربي، وتتكون من لحم البقر يطهى في صلصة الطماطم ومزيج غني من البهارات العطرية المختلفة، ليقدم بعد ذلك مع الأرز طويل الحبة المطبوخ في مرق اللحم الغني بالنكهات.

ويعتبر الأرز من الأطعمة الأساسية والشائعة في دول الخليج العربي، حيث يقدم تقليدي مطبوخ مع اللحم والبهارات المختلفة في طبق كبير، ويجتمع حوله الأهل والأصدقاء أو الزوار لتناوله معا.

وتعد كبسة اللحم من الأطباق ذات المذاق الشهي والمرضي التي تحظى بشعبية كبيرة، وفقًًا لموقع “theodehlicious”، ويقدم عادة مزينا بالبقدونس المفروم.

طريقة عمل الكبسة باللحمة، سهلة وبسيطة، وتعتبر وجبة متكاملة غنية بالعناصر الغذائية.

مقادير وصفة كبسة اللحم التقليدية

لإعداد كبسة باللحمة التقليدية والشهية، تحتاج إلى المكونات التالية:

لحم البقر مع العظام

بهارات الكبسة: هي مزيج البهارات الأساسية الذي يتكون من الهيل، القرفة، القرنفل، الليمون الأسود، الملح والفلفل الأسود بالإضافة إلى بهارات أخرى. ويُنصح باستخدام مزيج جاهز لكونه أكثر سهولة وملاءمة.

بهارات وأعشاب إضافية: لتكثيف نكهة اللحم والمرق، يُستخدم الكمون، أعواد القرفة، أوراق الغار، والليمون الأسود.

البصل الأحمر والثوم

الزيت النباتي

صلصة الطماطم

الأرز البسمتي

طريقة تحضير كبسة اللحم

لتحضير كبسة اللحم اللذيذة، اتبع التعليمات التالية خطوة بخطوة:

يسخن الزيت النباتي في قدر الضغط.

يضاف نصف كمية البصل الأحمر المفروم والثوم، ويقلب حتى يصبح شفاف ومطبوخ. يحتفظ بالنصف المتبقي من البصل لتحميره لاحقًا.

يضاف اللحم، بهارات الكبسة، والبهارات والأعشاب الأخرى، وتخلط المكونات بلطف.\

تسكب صلصة الطماطم والماء، وتخلط برفق.

يغطى القدر، ويترك اللحم لينضج لمدة تتراوح بين 35 إلى 40 دقيقة أو حتى يصبح طريا

في أثناء طهي اللحم، تحمر الكمية المتبقية من البصل الأحمر حتى يصبح لونها ذهبي، وتوضع جانبا لاستخدامها مع الأرز.

بعد أن ينضج اللحم ويصبح طري، يضاف الأرز البسمتي المغسول والبصل المحمر إلى اللحم والمرق، ويخلط المزيج.

يغلق الغطاء مرة أخرى ويترك الأرز ليغلي حتى يمتص الماء وينضج تماما ليصبح طري ومنفوش.

وتنقل الكبسة إلى طبق كبير وتقدم مع السلطة وصلصة الزبادي بالثوم.

