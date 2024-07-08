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طريقة عمل مسخن فلسطيني رول، لذيذ وسهل التحضير

مسخن فلسطيني رول،
مسخن فلسطيني رول، فيتو

طريقة عمل المسخن الفلسطيني، المسخن الفلسطيني من الأكلات الشامية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وعشاقه كثيرون.

وطريقة عمل المسخن الفلسطيني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل مسخن فلسطيني رول.

مكونات عمل مسخن فلسطيني رول:-

صدور دجاج

بهارات صحيحة لسلق الدجاج

سماق

بصل أبيض مفروم

زيت زيتون

خبز

طريقة عمل مسخن فلسطيني رول:-

  • يسلق صدور الدجاج في البهارات والبصل حتي ينضج.
  • يترك ليبرد، ثم يفتت باليد.
  • يحمر البصل حتي يذبل في زيت الزيتون.
  • يملح بالملح والفلفل ويضاف له كمية من السماق ويقلب.
  • يضاف لهم الدجاج ويقلب جتي تمتزج المكونات.
  • يقطع الخبز ارباع.
  • يلف بعد ان يحشي بحشوة الدجاج اصابع رول ويغلق جيدًا.
  • يم يحمر في الفرن بعد ان يدهن زيت زيتون ويقدم ساخن.
مسخن فلسطيني رول 

ولعمل البيتزا 

مكونات عمل البيتزا:

كيلو دقيق فاخر منخول

بيضة

كوب زبادي

2 ملعقة مايونيز

ربع كوب زيت

رشة ملح

ملعقة سكر

كوب ماء دافئ

كيس خميرة فورية

رشة زعتر حسب الرغبة

لصلصة البيتزا

2 ملعقة صلصة طماطم

فص ثوم مفروم

ملح

فلفل اسود

ملعقة خل ابيض

ربع كوب ماء

للحشو

مكعبات طماطم

مكعبات فلفل رومي

بصل شرائح

جبن شيدر مبشور

جبن موزاريلا مبشور

جبن رومي مبشور

حلقات زيتون

هوت دوج أو بسطرمة

ويمكن إضافة أي نوع لحوم حسب الرغبة

طريقة عمل البيتزا:

  • نحضر بولة ونضع بها الخميرة والسكر والماء ونقلب جيدا، ونتركه جانبا.
  • نحضر بولة عميقة وكبيرة وننخل بها الدقيق ثم نحدث حفرة بالمنتصف ونضع بها البيض والزيت والزبادي والملح والمايونيز، ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • نضيف الماء المخلوط بالخميرة تدريجيا مع العجين حتى نحصل على عجينة متماسكة وغير ملتصقة باليد.
  • نضع الخميرة فى بولة ونغطيها لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
  • نحضر العجين ونقسمه إلى 3 قطع متساوية.
  • ونفرد كل قطعة في صينية فرن متوسطة الحجم.
  • نحدث فتحات بالعجين بواسطة الشوكة.
  • نحضر صلصة البيتزا حيث نشوح الثوم ونضيف الخل والصلصة ونقلب ثم نضيف الماء والتوابل ونتركها تتسبك قليلًا ونرفعها من على النار.
  • ندهن العجين بصلصة البيتزا ونرص فوقها الخضراوات واللحوم والزيتون والجبن.
  • ندخل البيتزا الفرن الساخن لمدة ربع ساعة أو حتى تمام النضج وذوبان الجبن.
  • نخرج البيتزا ونقطعها وتقدم ساخنة.
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