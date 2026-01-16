الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

120 مدمنا تحت التعذيب، كواليس مداهمة مصحة الموت في الشرقية (صور)

حملات على مراكز الإدمان
حملات على مراكز الإدمان بالشرقية،فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حملة مكبرة بالتعاون بين مديرية الصحة وقوات الشرطة على أحد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بقرية الخرس التابعة لمركز منيا القمح، بعد ورود بلاغات عن ممارسته النشاط بشكل غير قانوني، وكان بداخله 120 نزيلًا.

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية توقع الكشف على 5394 مواطنا خلال يناير الجاري

غير مستوف للاشتراطات الصحية

وأوضحت المصادر أن الحملة شملت مداهمة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص، محتجز به عدد كبير من المدمنين وبعض المرضى النفسيين، ويديره أشخاص غير مؤهلين، والمكان غير مستوف للاشتراطات الصحية، ولا يوجد أي فريق طبي أو إشراف طبي على المرضى، مما يعرضهم إلى الخطر الداهم.

إنقاذ 120 مدمنا من التعذيب،فيتو
إنقاذ 120 مدمنا من التعذيب،فيتو

مخالفة لسياسات مكافحة العدوى وقانون البيئة

وأضافت المصادر أن المنشأة كانت مخالفة أيضًا لسياسات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يعرض النزلاء لخطر انتشار العدوى بينهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تشميع المنشأة.

إنقاذ 120 مدمنا من التعذيب،فيتو
إنقاذ 120 مدمنا من التعذيب،فيتو

نقل النزلاء إلى مراكز علاج رسمية 

كما تم نقل النزلاء إلى مراكز علاج رسمية ومرخصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية لضمان سلامتهم وتلقيهم العلاج وفقًا للمعايير الصحية.

إنقاذ 120 مدمنا من التعذيب،فيتو
إنقاذ 120 مدمنا من التعذيب،فيتو

استمرار الحملات التفتيشية على جميع مراكز علاج الادمان غير المرخصة

وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية استمرار الحملات التفتيشية على جميع مراكز علاج الادمان غير المرخصة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذه المراكز لحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.

علاج الإدمان يعني تغييرا شاملا لحياة وشخصية المريض

ومن جانبه، قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي: إنه لا يوجد ثقافة عن طبيعة علاج الإدمان، فالعديد من الأشخاص يعتقد أن المدمن يحتاج شهر علاج فقط داخل المصحة وبعدها يعود إلى حياته الطبيعية، وهذا خطأ لأن علاج الإدمان يحتاج فترة طويلة وتغيير لأسلوب حياة المريض فيما بعد.

وأضاف المهدي، فى تصريحات تلفزيونية، أن علاج الإدمان ليس مجرد سحب المادة المخدرة من جسم المريض، بل هو يعتبر تغيير أفكار وحياة وشخصية المريض بل ومجتمعه أيضا ويستمر على هذا التغيير بعد خروجه من المستشفى حتى لا يعود للإدمان مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مراكز علاج الادمان بالشرقية مراكز علاج الإدمان في مصر مديرية الصحة بالشرقية ادارة العلاج الحر بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مصرع سيدة بصعق كهربائي أثناء غسيل ملابس أسرتها ببني سويف

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من نشاط للرياح وأمطار على هذه المناطق

أخبار الحوادث اليوم: سقوط أخطر شبكة للدعارة أون لاين بعابدين.. مطاردة مرعبة بين الأمن وسائق متهور على الصحراوي تنتهي بكارثة.. ضبط مسئولي شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج

ماس كهربائي وراء حريق شقة في حدائق أكتوبر وإصابة 6 أشخاص والمعمل الجنائي يحقق

منتخب مصر يصطدم بنيجيريا في صراع المركز الثالث، بداية قوية في دور المجموعات، عبور مستحق في دور الـ16، ملحمة أمام كوت ديفوار في ربع النهائي قبل الخسارة من السنغال

الفنان أحمد ثابت يتنازل عن اتهامه مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي

الديوان الملكي السعودي يعلن مغادرة الملك سلمان المستشفى
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

مستشفى مصر للطيران 2025، افتتاح وحدة زراعة النخاع لتقليل قوائم انتظار المرضى

مستشفيات جامعة بنها تنعى أبناء الدكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة العامة ضحايا حادث تسرب الغاز

لأجل غير محدد، سر رفع جلسة النواب دون تحديد تاريخ لعودة الانعقاد

بعد إعلان زواجه، ويجز ينشر أول صورة لـ نور العراقية حب حياته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أبرز مميزات محطة حاويات البحر الأحمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «مالا لبدا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 بسورة البلد

إتقان كامل للأحكام، عطية الله رمضان يبهر لجنة«دولة التلاوة»

أحمد علي يُبهِر لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بأداء متفرّد

المزيد
الجريدة الرسمية