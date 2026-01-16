120 مدمنا تحت التعذيب، كواليس مداهمة مصحة الموت في الشرقية (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حملة مكبرة بالتعاون بين مديرية الصحة وقوات الشرطة على أحد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بقرية الخرس التابعة لمركز منيا القمح، بعد ورود بلاغات عن ممارسته النشاط بشكل غير قانوني، وكان بداخله 120 نزيلًا.

غير مستوف للاشتراطات الصحية

وأوضحت المصادر أن الحملة شملت مداهمة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص، محتجز به عدد كبير من المدمنين وبعض المرضى النفسيين، ويديره أشخاص غير مؤهلين، والمكان غير مستوف للاشتراطات الصحية، ولا يوجد أي فريق طبي أو إشراف طبي على المرضى، مما يعرضهم إلى الخطر الداهم.

مخالفة لسياسات مكافحة العدوى وقانون البيئة

وأضافت المصادر أن المنشأة كانت مخالفة أيضًا لسياسات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يعرض النزلاء لخطر انتشار العدوى بينهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تشميع المنشأة.

نقل النزلاء إلى مراكز علاج رسمية

كما تم نقل النزلاء إلى مراكز علاج رسمية ومرخصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية لضمان سلامتهم وتلقيهم العلاج وفقًا للمعايير الصحية.

استمرار الحملات التفتيشية على جميع مراكز علاج الادمان غير المرخصة

وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية استمرار الحملات التفتيشية على جميع مراكز علاج الادمان غير المرخصة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذه المراكز لحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.

علاج الإدمان يعني تغييرا شاملا لحياة وشخصية المريض

ومن جانبه، قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي: إنه لا يوجد ثقافة عن طبيعة علاج الإدمان، فالعديد من الأشخاص يعتقد أن المدمن يحتاج شهر علاج فقط داخل المصحة وبعدها يعود إلى حياته الطبيعية، وهذا خطأ لأن علاج الإدمان يحتاج فترة طويلة وتغيير لأسلوب حياة المريض فيما بعد.

وأضاف المهدي، فى تصريحات تلفزيونية، أن علاج الإدمان ليس مجرد سحب المادة المخدرة من جسم المريض، بل هو يعتبر تغيير أفكار وحياة وشخصية المريض بل ومجتمعه أيضا ويستمر على هذا التغيير بعد خروجه من المستشفى حتى لا يعود للإدمان مرة أخرى.

