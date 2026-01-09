صحة الشرقية تحبط كارثة طبية داخل عيادة نساء وتوليد مخالفة (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية واقعة صحية خطيرة، بعد أن نجحت مديرية الشئون الصحية في ضبط غرفة عمليات غير مرخصة داخل عيادة نساء وتوليد خاصة بمركز ديرب نجم، والتحفظ على كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وذلك ضمن حملات رقابية مشددة لحماية صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي لأي مخالفات تهدد صحة المرض

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وتحت إشراف الدكتورة دعاء أباظة مديرة إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي لأي مخالفات تهدد صحة المرضى.

شن حملة موسعة على عدد من المراكز الطبية الخاصة بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم

وقامت لجان التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بديرب نجم، وبالاشتراك مع مفتشي فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، بشن حملة موسعة على عدد من المراكز الطبية الخاصة بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم.

ضبط غرفة عمليات غير مرخصة داخل عيادة نساء وتوليد مرخصة

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة أسفرت عن ضبط غرفة عمليات غير مرخصة داخل عيادة نساء وتوليد مرخصة، بالمخالفة لقرار وزير الصحة والسكان رقم 311 لسنة 2011، وقانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، إلى جانب رصد مخالفات جسيمة لسياسات ومعايير مكافحة العدوى، وقانون شئون البيئة.

ضبط أدوية تخص هيئات غير مصرح بتداولها داخل المنشآت الطبية الخاصة

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحريز أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير، فضلًا عن ضبط أدوية تخص هيئات غير مصرح بتداولها داخل المنشآت الطبية الخاصة، بما يمثل خطورة مباشرة على صحة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

ومن جانبه، أكد محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بجميع المخالفات المضبوطة برقم 557 جنح ديرب نجم لسنة 2026، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأشار إلى أن لجنة التفتيش ضمت كلًا من الدكتورة سحر محمد مفتشة العلاج الحر بالمديرية، والدكتورة فاطمة الصاوي مفتشة العلاج الحر بالإدارة الصحية بديرب نجم.

استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، موجها الشكر لقيادات إدارة العلاج الحر، ولفرق التفتيش، ولمسئولي فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، وجميع المشاركين في الحملة، تقديرًا لجهودهم المخلصة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

